Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

La gamma Honor si rinnova con due novità: il brand, infatti, ha appena ufficializzato in Cina l’avvio delle vendite dello smartphone Honor Play 40 e del tablet Honor Pad X8 Pro, e quest’ultimo è già pronto ad arrivare in Europa, ma con il nome di Honor Pad X9. Si tratta di due modelli economici che potrebbero dare un contributo importante alla crescita di Honor sia sul mercato cinese che sul mercato globale.

Honor Play 40: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Honor Play 40 è uno smartphone di fascia bassa che si distingue per l’inedito design della parte posteriore, con un’isola a sviluppo orizzontale dedicata alle fotocamere, racchiuse in moduli circolari, e caratterizzata da una finitura differente rispetto al resto della scocca.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display LCD IPS da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al chip Snapdragon 480+ realizzato con processo produttivo a 8 nm. Lo smartphone arriva sul mercato con varie combinazioni di RAM (6/8 GB) e storage (128/256 GB).

La batteria è da ben 5.200 mAh ma la ricarica è da soli 10W. Il comparto fotografico ha una doppia camera posteriore con un sensore principale da 13 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 5 Megapixel. C’è un sensore di impronte laterale ed il sistema operativo è Android 13 con MagicOS 7.1.

Honor Play 40 arriva sul mercato cinese con un prezzo di partenza di 1.399 yuan (pari a circa 180 euro). Al momento, Honor non ha rivelato alcun piano in merito ad una possibile commercializzazione dello smartphone in Europa.

Honor Pad X8 Pro: caratteristiche e prezzo

Molto più interessante, invece, è il nuovo Honor Pad X8 Pro, appena svelato in Cina ma già pronto a debuttare in Europa. Il tablet è dotato di un display LCD IPS da 11,5 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 685.

Il chip è affiancato da 4/6/8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 7.250 mAh, con ricarica da 10 W. Il comparto fotografico include una camera anteriore e una camera posteriore. Entrambi i sensori sono da 5 Megapixel.

Il tablet di Honor debutta sul mercato cinese con un prezzo di partenza di 1.199 yuan, pari a circa 150 euro. Questo modello è già stato incluso, senza particolari annunci ufficiali, sul sito ufficiale di Honor, sia in Germania che nel Regno Unito. Come anticipato in precedenza, la versione europea del tablet si chiama Honor Pad X9.

Il prezzo in Europa del nuovo modello di Honor è di 249,90 euro e l’unica versione disponibile è dotata di 4 GB di RAM, 128 GB di storage e supporto Wi-Fi oltre ad una scocca con colorazione Space Gray. Il tablet potrebbe arrivare a breve anche in Italia.