Honor Pad V9, scheda tecnica e prezzo del nuovo tablet sottilissimo

L'ultimmo tablet presentato da Honor si distingue per uno spessore minimo, una grande batteria, un buon processore, funzioni Ai e un prezzo in linea con il mercato

Fonte foto: Honor

Honor ha scelto il Mobile World Congress di Barcellona per annunciare l’arrivo sul mercato europeo del suo ultimo tablet: Honor Pad V9. Già presentato in Cina a fine dicembre scorso, adesso questo modello arriva anche nel nostro Paese con la stessa scheda tecnica e un prezzo, come al solito, più alto.

Honor Pad V9, comunque, anche a prezzo italiano resta un tablet abbastanza conveniente rispetto a quello che offre. Anche a livello di design, con il suo spessore davvero minimo: appena 6,1 millimetri.

Honor Pad V9: caratteristiche tecniche

Honor Pad V9 è un tablet con schermo LCD da 11,5 pollici, con risoluzione molto alta: 2.800×1.840 pixel e refresh rate fino a 144 Hz. Lo schermo, tra l’altro, è certificato IMAX Enhanced.

Largo 259,1 millimetri, alto 176,1 e spesso 6,1 millimetri questo tablet pesa 475 grammi che non sono pochissimi, ma sono più che giustificati dalla enorme batteria da 10.100 mAh al carburo di silicio, con ricarica a 35 watt.

Il chip di Honor Pad V9 è un ottimo processore di fascia media, il MediaTek Dimensity 8350 con otto core, realizzato a 4 nanometri. In Italia arriva solo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

La fotocamera posteriore è una sola, da 13 MP, quella frontale è da 8 MP e posizionata su un lato lungo della cornice.

La scocca posteriore ha un trattamento che rende il tablet più resistente sia agli urti che allo sporco e ha permesso a Honor Pad V9 di ottenere la certificazione SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength.

Come la maggior parte dei device Honor presentati negli ultimi mesi, anche Honor Pad V9 offre all’utente una ricca suite di strumenti di produttività basati sull’AI, come la sintesi automatica dei testi e degli appunti, lo sbobinamento in tempo reale delle note audio con sincronizzazione tra suono e testo, il riconoscimento delle formule matematiche scritte a mano con il pennino.

Honor Pad V9: quanto costa

Honor Pad V9 è già in vendita in Italia in versione WiFi 8/256 GB con cover e pennino Honor Magic Pencil 3 inclusi nel prezzo di 449,90 euro. Visto che, per legge europea, Honor non può includere il caricabatterie nella confezione è possibile acquistarlo in bundle col tablet pagandolo solo 1,90 euro in più.