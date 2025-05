HONOR Pad X8a è in offerta e diventa un vero e proprio affare per chi è alla ricerca di un nuovo tablet low cost grazie alla promo in corso su Amazon oggi

Acquistare un tablet Android low cost non è facile in quanto le opzioni realmente valide sono poche: per questo motivo, la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo HONOR Pad X8a è da cogliere al volo, permettendo l’acquisto del dispositivo con un prezzo scontato di 129 euro. Il modello in questione è spedito da Amazon e viene ora proposto al prezzo minimo storico sullo store.

Si tratta di un tablet completo, con buone specifiche e un prezzo accessibile, che può rappresentare il dispositivo giusto da scegliere per chi è alla ricerca di un nuovo tablet avendo a disposizione un budget ridotto. HONOR Pad X8a è anche ottimo come tablet per bambini grazie all’ampio display, alla scocca solida in metallo e a buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

HONOR Pad X8a: la scheda tecnica

Il tablet di HONOR si distingue per un’ottima scheda tecnica, in rapporto al prezzo di vendita. Il dispositivo ha una scocca in allumino, molto resistente, e può contare su di un ampio display TFT LCD da 11 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 1920 pixel (il rapporto tra le dimensioni è 16:10) e un refresh rate di 90 Hz. Le dimensioni sono quelle giuste sia per l’uso in mobilità che per la fruizione, senza problemi, di contenuti multimediali.

Sotto la scocca c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 680, chip realizzato a 6 nm che può garantire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di uno dei chip più potenti su cui poter puntare in questo segmento di mercato. Ci sono anche 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 8.300 mAh.

HONOR Pad X8a è dotato di una fotocamera posteriore da 5 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. C’è anche un sistema con 4 speaker audio. Il sistema operativo è Android 14 con Magic OS e aggiornamento in arrivo ad Android 15. Il tablet misura 257 x 168.5 x 7.3 mm per un peso di 495 grammi.

HONOR Pad X8a: l’offerta di Amazon

Con la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare HONOR Pad X8a con un prezzo ridotto a 129 euro che rappresenta anche il minimo storico per il dispositivo sullo store. L’offerta è valida per un breve periodo ed è l’occasione giusta per poter acquistare un prodotto di qualità, spendendo poco. Per accedere allo sconto è sufficiente premere sul banner qui di sotto e aggiungere il tablet al carrello.

