Honor X8b ufficiale: caratteristiche e prezzo

Honor ha presentato ufficialmente su alcuni mercati selezionati in nuovo Honor X8b, uno smartphone di fascia medio-bassa che ha molto in comune con il precedente Honor X8a.

Stavolta, però, il colosso della tecnologia ha deciso di migliorare leggermente la scheda tecnica del device, apportando alcune migliorie molto interessanti che impreziosiscono il modello, pur senza far gridare al miracolo. Del resto parliamo di un entry level che deve, anzitutto, mantenere basso il prezzo, una promessa che, dalle prime informazioni, è stata pienamente mantenuta.

Honor X8b: scheda tecnica

Honor X8b ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh rate variabile a 90 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit di picco. Lo schermo è certificato anche TÜV Rheinland Flicker-Free perché il device è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii dello schermo nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

All’interno del display trova posto anche l’ormai ben nota Magic Capsule, la tecnologia di Honor ispirata, in modo fin troppo evidente, alla Dynamic Island di Apple e che mostra all’utente alcune informazioni sullo stato del device, come l’autonomia, le sveglie impostate, lo stato della rete.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano 8 GB di RAM e diversi tagli di memoria con 128/256/512 GB di archiviazione.

Presente anche la funzione Virtual RAM che permette di aggiungere fino a un massimo di 8 GB di RAM attingendo dalla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Le fotocamere comprendono un sensore principale da 108 MP (f/1.75), uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2,2) e uno per le foto macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 50 MP (f/2.1).

Il processore di Qualcomm installato su questo smartphone non ha il modem per il 5G, quindi gli utenti dovranno necessariamente navigare col 4G o tramite il WiFi 5. Oltre a questo, tra le altre connessioni abbiamo anche il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica via cavo da 35 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Magic UI 7.2.

Honor X8b: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor X8b sarà disponibile a partire dal prossimo 22 dicembre solo in alcuni mercati selezionati tra cui l’Arabia Saudita la Malesia, dove potrà essere acquistato in tre colorazioni differenti: Glamorous Green (col retro realizzato con un materiale sintetico che ricorda la texture della pelle), Titanium Silver e Midnight Black.

Per quanto riguarda il prezzo le informazioni sono ancora poche ma dalle indiscrezioni condivise su X sappiamo che in Malesia il device avrà un prezzo di partenza di 1121,58 MYR (versione 8/128 GB) che al cambio attuale corrispondono a 219,11 euro.

Ancora non ci sono informazioni su un eventuale arrivo sul mercato italiano ma, vista la presenza dell’Honor X8a, è lecito supporre anche questo modello arriverà nel nostro paese.