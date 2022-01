HP rilancia: Elite Dragonfly G3 avrà anche una versione Chromebook

In occasione del CES 2022 di Las Vegas, anche HP ha finalmente svelato le sue carte presentando due nuovi laptop dal design e dalle caratteristiche simili. Ciò che li distingue si può già intuire dal loro nome: HP Elite Dragonfly G3 ha sistema operativo Windows mentre Elite Dragonfly Chromebook ha sistema operativo ChromeOS.

I due dispositivi mantengono le peculiarità di compattezza e leggerezza che hanno reso famosa la serie Dragonfly ed introducono i nuovi processori Intel di ultima generazione ed una serie di caratteristiche da top di gamma. Arriveranno entrambi nei primi mesi dell’anno e sarà possibile acquistarli in diverse configurazioni di memoria, risoluzione del display e batteria. In attesa che HP che ne sveli ufficialmente i prezzi, possiamo consultare le specifiche tecniche di due laptop che miglioreranno notevolmente la produttività di chi ne farà uso, garantendo l’affidabilità che contraddistingue i prodotti del marchio.

HP Elite Dragonfly G3, com’è fatto

Come abbiamo già avuto modo di vedere su Acer Chromebook Spin 513, anche su HP Elite Dragonfly G3 sono state utilizzate delle proporzioni un po’ particolari. Il display da 13,5 pollici, infatti, è in formato 3:2 per garantire un quantitativo di spazio maggiore lungo la direzione verticale. Per lo schermo, l’azienda ha optato per differenti risoluzioni: si parte da un Full HD per arrivare ad un OLED da 3000×2000 pixel.

I processori utilizzati da HP sono gli Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake), accompagnati da memoria RAM LPDDR5 fino a 32 GB ed unità a stato solito (SSD NVMe) fino a 2 TB. Nonostante le dimensioni compatte e un peso che parte da soli 0,99 chilogrammi, sotto la scocca trova posto una discreta batteria a 4 celle di 45 Wh che supporta la tecnologia di ricarica a 65 Watt. Alcune configurazioni fanno uso di un’unità a 6 celle da 68 Wh con ricarica rapida a 100 Watt. Il sistema operativo di HP Elite Dragonfly G3 è Windows 11.

Per quanto riguarda le interfacce, troviamo una porta USB-A 3.1, ben due USB-C Thunderbolt 4, una HDMI 2.0, l’ingresso jack da 3,5 millimetri e uno slot per nano SIM.

Anche se HP non ne ha ancora svelato il prezzo, Elite Dragonfly G3 sarà sul mercato a partire dal mese di marzo.

HP Elite Dragonfly Chromebook

Si tratta della variante di Dragonfly G3 con sistema operativo ChromeOS e ha una scheda tecnica molto simile: troviamo sempre gli stessi processori Intel, un display che ha la stessa diagonale e lo stesso rapporto di forma di 3:2. In questo caso, però, lo schermo raggiunge una risoluzione massima di 2256×1504 pixel (Quad HD+) e l’SSD ha una capacità massima di 512 GB. La memoria RAM, invece, arriva a 32 GB.

Con un peso lievemente più elevato, ma comunque inferiore a 1,3 chilogrammi, HP Elite Dragonfly Chromebook fa uso di una batteria da 51 Wh. Fra le opzioni del dispositivo, c’è anche la penna magnetica per effettuare annotazioni o disegnare sul display.

Gli utenti dovranno rinunciare alla USB-A presente su G3, ma potranno fare uso di tutte le restanti interfacce, unitamente ad uno slot per SD card.

HP Elite Dragonfly Chromebook sarà commercializzato a partire dal mese da aprile, ma i prezzi sono ancora ignoti.