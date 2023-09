HP Spectre Fold ufficiale: è il laptop pieghevole più sottile al mondo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

HP ha annunciato ufficialmente l’arrivo del suo primo laptop pieghevole l’HP Spectre Fold, un computer con display pieghevole da ben 17 pollici che l’azienda ha definito con un device 3 in 1.

Ed è questa definizione che spiega le potenzialità di questo dispositivo che, se utilizzato completamente aperto, può essere paragonato a un tablet con un generoso display OLED touch da 17 pollici.

Se invece si decide di estrarre il cavalletto integrato, l’HP Spectre Fold diventa un computer (sempre da 17 pollici) che può essere utilizzato con una tastiera e un mouse Bluetooth esterni o con l’apposita Smart Pen.

Terza e ultima configurazione con la tastiera agganciata magneticamente nella parte inferiore dello schermo che può essere spostata come si preferisce fino a ottenere un laptop classico da 12,3 o da 14 pollici (a seconda di come la si posiziona).

Oltre a questo design così particolare HP ha deciso di non risparmiare nemmeno sulla potenza, scegliendo un comparto hardware da vero top di gamma.

HP Spectre Fold: scheda tecnica

Una delle prime particolarità di HP Spectre Fold sono le dimensioni: 277,05×191,31×21,4 mm se utilizzato da piegato e di 277,05×376,1×8,5 mm da aperto, a fronte di questo è stato già definito come “il laptop pieghevole più sottile al mondo”. Trascurabile anche il peso di appena 1,35 kg (che sale a 1,62 kg con la tastiera).

Il portatile ha un display touch OLED pieghevole da 17 pollici e con risoluzione 2.5K (1.920×2.560 pixel). Lo schermo è certificato IMAX Enhanced a testimonianza del fatto che rispetta i rigorosi standard imposti da IMAX nelle proporzioni del display che, come accade per le sale cinematografiche con lo stesso sistema di proiezione, ha circa il 26% di spazio disponibile per le immagini in più, rispetto ad un display tradizionale.

Il processore è un Intel Core i7-1250U affiancato da 16 GB di RAM e da 1 TB di SSD. La scheda video è una Intel Iris Xe integrata, un’ottima soluzione specialmente per la produttività.

Tra le connessioni troviamo due porte USB Thunderbolt 4, il WiFI 6E e il Bluetooth 5.3. Interessante il comparto audio composto da 4 speaker prodotti da Bang & Olufsen compatibili con DTS:X Ultra. Disponibile anche HP Audio Boost, sviluppato dall’azienda statunitense migliorare la resa sonora, nonostante le dimensioni minime degli speaker.

Presente anche una webcam da 5 megapixel con la funzionalità per l’inquadratura automatica e l’ormai nota suite di strumenti di HP per migliorare la qualità dell’immagine durante le videochiamate.

La batteria è da 94,3 Wh con HP, con autonomia massima di 12 ore di riproduzione di contenuti in streaming. Il sistema operativo è Windows 11.

Da sottolineare, infine, la presenza della tastiera Bluetooth e della Smart Pen nella confezione di questo computer, senza costi aggiuntivi.

HP Spectre Fold: prezzo e disponibilità

Al momento l’uscita di HP Spectre Fold è prevista solo negli Stati Uniti per il prossimo ottobre, e il laptop è già preordinabile nell’unica colorazione disponibile: Slate Blue.

Decisamente importante il prezzo: per acquistare il nuovo computer di HP saranno necessari ben 4.999,99 dollari, una cifra non certo alla portata di tutti, ma comunque giustificabile sia dal grande lavoro fatto dall’azienda statunitense nella realizzazione di un device con queste potenzialità e sia dalla scheda tecnica, pienamente orientata verso la fascia alta del mercato.