HP vuole reinventare il PC, con l'AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

HP sta per lanciare una nuova tipologia di PC che sfrutterà l’intelligenza artificiale per analisi ed elaborazione dei dati. Primi dispositivi in arrivo nel 2024

HP sarebbe pronta a rilasciare una nuova tipologia di computer con una innovativa architettura che metterà l’intelligenza artificiale al servizio degli utenti. Stando a quanto confermato dall’azienda stessa il nuovo sistema è nato dalla collaborazione con AMD, NVIDIA e Qualcomm che sarebbero stati cruciali per la realizzazione di questa nuova piattaforma sviluppata per accelerare l’analisi dei dati grazie all’AI e non solo, promettendo anche un alto livello di sicurezza.

Come saranno i PC con intelligenza artificiale di HP

Enrique Lores, il CEO di HP, nel corso di una intervista rilasciata alla CNBC ha confermato che questi nuovi PC saranno lanciati ufficialmente nel corso del 2024, promettendo una user experience del tutto nuova rispetto a quella a cui sono abituati gli utenti.

Il CEO non si è sbilanciato troppo al riguardo ma ha confermato che questa tecnologia aiuterà le persone nelle operazioni quotidiane partendo dalle richieste elaborate con un linguaggio naturale, senza cioè dover “parlare” con la macchina attraverso complicate linee di codice.

Almeno inizialmente i computer saranno destinati alle aziende che potranno testare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale, in un secondo momento dovrebbero arrivare anche per le persone comuni che scopriranno un modo tutto nuovo di ripensare l’utilizzo del PC.

È bene sottolineare già da adesso che questa tecnologia richiederà una connessione ai servizi cloud ma, stando alle dichiarazioni di HP, saranno disponibile nuove e imponenti misure di sicurezza che terranno al sicuro i dati e i file degli utenti. Già da ora, infatti, l’azienda sta lavorando con tutte le principali aziende del settore dell’informatica per garantire una piattaforma che sia efficiente, sicura e, soprattutto, supportata da tutti.

PC e intelligenza artificiale: cosa cambia

Con l’arrivo dei nuovi computer di HP coadiuvati dall’intelligenza artificiale il settore dell’informatica potrebbe subire un cambiamento epocale, soprattutto per le grandi aziende che avrebbero a disposizione una piattaforma immaginata per affiancare i professionisti in diversi compiti: dall’analisi e l’elaborazione dei dati, fino alla smart collaboration, passando per lo svolgimento di tutte le mansioni ripetitive che possono essere delegate al computer.

Una rivoluzione che si insinua nel corso di quella già in atto che vede protagonista assoluta l’AI applicata al lavoro e alla produttività da sfruttare come assistente virtuale e non solo. Del resto, come testimoniato dalle varie applicazioni in materia di AI, come Microsoft Copilot ad esempio, non sorprende affatto che sempre più aziende stiano virando verso queste tecnologie, che stanno ridisegnando la geografia della produttività aziendale e non solo.

Al momento comunque le specifiche di questa piattaforma sviluppata da HP sono ancora piuttosto vaghe e non sono trapelati ulteriori dettagli, probabilmente per saperne di più bisognerà attendere il prossimo anno con l’arrivo sul mercato dei primi computer dell’azienda in grado di sfruttare queste tecnologie.