HTC U23 Pro ufficiale in italia: è uno smartphone di fascia media

HTC U23 Pro, il nuovo smartphone di fascia media di HTC, è disponibile in preordine anche sul sito ufficiale italiano. Un dispositivo di cui si è parlato molto ultimamente e che arriva sul mercato con una dotazione hardware interessante per il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, abbinato a ben 12 GB di RAM, e per un comparto fotografico composto da quattro sensori posteriori, con quello principale da 108 MP.

Non poteva ovviamente mancare, installata di default sullo smartphone, l’applicazione Viverse per il metaverso di HTC, che oltre agli smartphone produce oggi principalmente visori AR/VR. Il tutto, però, ad un prezzo che non convince molto.

HTC U23 Pro: scheda tecnica

Il nuovo HTC U23 Pro ha un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robustissimo vetro Gorilla Glass Victus.

Come già anticipato il processore scelto da HTC è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD.

Per il comparto fotografico, questo smartphone ha in dotazione un sensore principale da 108 MP (f/1.7) con OIS e EIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.4), uno per gli scatti macro da 5 MP (f/2.2) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). Per la selfiecamera, invece, la scelta è ricaduta su un sensore da 32 MP (f/2.45).

Le connessioni disponibili, oltre al 5G, sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC, l’USB-C 3.0, il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione GPS con Glonass, Galileo, BDS e Beidou.

La batteria di HTC U23 Pro è da 4.600 mAh con ricarica cablata a 30W, ricarica wireless a 15W e ricarica wireless inversa a 5W. Presente anche la certificazione IP67 che attesta la resistenza molto buona del telefono alla polvere e all’acqua. Infine il sistema operativo è Android 13.

HTC U23 Pro: quanto costa

Il nuovo HTC U23 Pro è disponibile in preordine sul sito ufficiale italiano di HTC nelle colorazioni Coffee Black e Snow White al prezzo di lancio di 559 euro nell’unica versione disponibile con 12/256 GB. Non è decisamente un dispositivo economico, quindi, ma chi effettuerà il preordine riceverà in omaggio un paio di cuffiette HTC True Wireless Earbuds Plus.

Stando a quanto riportato sulla pagina italiana, le spedizioni di HTC U23 Pro nella tonalità Coffee Black inizieranno a partire dal prossimo 5 giugno. Per chi preferisce il colore Snow White, invece, dovrà attendere fino al 18 giugno. Il nostro consiglio è quello di aspettare qualche mese: già in piena estate il prezzo su strada di questo telefono sarà molto più consono alla scheda tecnica.