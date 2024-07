Fonte foto: Huawei

Il programma di rilancio di Huawei, anche sul mercato globale e non solo su quello cinese, continua. L’azienda, infatti. dopo aver portato la serie Pura 70 anche in Italia, è al lavoro su un nuovo smartphone pieghevole che andrà ad occupare una fascia di prezzo più bassa rispetto a quella in cui si posizionano altri modelli pieghevoli, come il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6. Le prime conferme sul nuovo device, che andrà ad arricchire la serie di smartphone Nova, arrivano da vari leaker di Weibo dove si parla di un flip phone, simile ai modelli della serie Pocket (in foto il Pocket S).

Nuovo pieghevole Huawei: come sarà

Secondo le prime informazioni a disposizione, il nuovo pieghevole di Huawei sarà dotato del SoC Kirin 9010E. Si tratta di un chip che il colosso cinese della tecnologia ha già proposto sul Pura 70 Satellite SMS Edition. Questo componente della serie Kirin è dotato di 12 core e GPU Maleoon 910, sviluppata direttamente da Huawei. Al momento, però, le informazioni sulle specifiche tecniche sono limitate.

Da quel che sappiamo lo smartphone avrà un display AMOLED pieghevole, con un design da flip phone “a conchiglia”. Data la natura di mid-range, il nuovo foldable della serie Nova potrebbe essere limitato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna (in modo da contenere i costi, senza proporre una dotazione di memoria da top di gamma). Anche il comparto fotografico potrebbe essere meno spinto, magari ripiegando su un paio di fotocamere posteriori da smartphone di fascia media.

Nuovo pieghevole Huawei: quando arriva

Il nuovo pieghevole di Huawei dovrebbe debuttare a breve. Secondo le indiscrezioni di questi giorni, infatti, la casa cinese potrebbe già essere al lavoro per lanciare il suo nuovo modello nel corso del mese di agosto 2024, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Successivamente, nel corso dell’autunno, lo smartphone potrebbe arrivare anche sul mercato globale, anche se al momento non ci sono ancora conferme al riguardo.

Il posizionamento commerciale di questo prossimo device sarà decisamente più accessibile rispetto ad altri pieghevoli di Huawei, come il Pocket 2, commercializzato al prezzo di 7.499 yuan (quasi 1.000 euro) di listino. L’obiettivo della casa cinese, infatti, sarebbe quello di lanciare un flip phone da circa 5.000 yuan che al cambio attuale sarebbero circa 650 euro.

Questa strategia potrebbe garantire una sostanziale crescita delle vendite dei pieghevoli di Huawei, almeno in Cina, e potrebbe rendere il dispositivo più interessante e più appetibile anche per il mercato globale che Huawei non intende abbandonare, come confermano i recenti lanci di nuovi prodotti, anche in Italia.