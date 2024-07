Fonte foto: Huawei / Weibo

Huawei ha in programma il lancio di un nuovo smartphone pieghevole. Il nuovo modello, già protagonista di alcuni rumor la scorsa settimana, si chiamerà Huawei Nova Flip e, come suggerisce il nome, sarà un flip phone, cioè un pieghevole che si chiude a conchiglia.

Il dispositivo, però, non avrà caratteristiche (e prezzo) da top di gamma ma punterà a una fascia più bassa, con l’obiettivo di spingere le vendite dei pieghevoli di Huawei, risultando più economico dei modelli della serie Pocket, molto diffusi in Cina.

Huawei Nova Flip: come sarà

Per il momento, Huawei non ha diffuso informazioni sulle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone pieghevole. La casa cinese, però, ha pubblicato un video teaser in cui viene evidenziato il design da flip phone dello smartphone. Il nuovo Huawei Nova Flip seguirà il trend di altri modelli di questo segmento proponendo un display esterno che consentirà l’utilizzo anche da chiuso.

Tale display, però, sarà più piccolo rispetto a quanto visto su recenti flip phone come il Galaxy Z Flip 6 e sarà incluso in un modulo dedicato, insieme alle due fotocamere posteriori. Dai rumor della scorsa settimana, inoltre, sappiamo che lo smartphone avrà il SoC Kirin 9010E, già utilizzato da Huawei sul Pura 70 Satellite SMS Edition e dotato di una CPU a 12 core oltre che della GPU Maleoon 910, sviluppata direttamente da Huawei.

Lo smartphone avrà un display AMOLED e, probabilmente, si caratterizzerà per una dotazione di memoria RAM e storage inferiore rispetto ai modelli top di gamma (si potrebbe partire da 8 GB di RAM e 256 GB di storage). Possibile, inoltre, il lancio di una o più versioni speciali, molto diffuse in Cina, da realizzazione in collaborazione con altre aziende (spesso legate al mondo dell’intrattenimento).

Huawei Nova Flip: quando arriva

Il nuovo Huawei Nova Flip sta arrivando. La casa cinese non ha ancora confermato la data di lancio ma ha fissato per il prossimo 6 di agosto un evento di presentazione in Cina. In occasione di tale evento, Huawei dovrebbe ufficializzare tutte le caratteristiche del suo nuovo pieghevole, annunciando anche prezzo e data di uscita per la Cina (le vendite dovrebbero partire già nella seconda settimana di agosto).

Nei prossimi mesi, il nuovo Huawei Nova Flip potrebbe arrivare anche in Europa con l’obiettivo di sostenere il rilancio sul mercato globale di Huawei. Per quanto riguarda il prezzo, rumor precedenti avevano anticipato la volontà di Huawei di lanciare un pieghevole da circa 5.000 yuan, pari a circa 650 euro. Un posizionamento di questo tipo risulterebbe particolarmente interessante per uno smartphone pieghevole, permettendo a Huawei di poter raggiungere un numero maggiore di potenziali acquirenti.