Secondo alcuni rumor in rete, il 2025 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli di Samsung con sul mercato l’arrivo degli attesi Galaxy Z Flip FE e Galaxy G Fold

Quest’anno gli smartphone pieghevoli di Samsung potrebbero giocare un ruolo centrale per l’espansione del catalogo di device dell’azienda sudcoreana.

Stando a quanto riportato dal sito The Bell, per la fine del 2025 l’azienda ha in mente di portare sul mercato due attesissimi device il Samsung Galaxy Z Flip FE e il Galaxy G Fold, espandendo notevolmente la sua influenza nel settore dei foldable.

E proprio il 2025 sarà un anno cruciale per Samsung che sarà dedicato all’innovazione e alla sperimentazione, con l’intenzione di democratizzare il fattore di forma pieghevole, andando ad anticipare la concorrenza. Ecco tutto quello che sappiamo.

Galaxy Z Flip FE, il pieghevole economico di Samsung

Il Galaxy Z Flip FE (il nome non è ancora confermato e potrebbe essere provvisorio) porta per la prima volta una Fan Edition nel segmento dei pieghevoli.

Da quello che sappiamo, questo device sarà una versione rivista e migliorata dell’attuale Galaxy Z Flip6 (in foto) che arriverà sul mercato con l’obiettivo di offrire ai consumatori uno smartphone foldable dal prezzo accessibile, abbattendo il principale “ostacolo” nella scelta di un device del genere ma senza, ovviamente, rinunciare a un’esperienza premium.

Le specifiche tecniche e il design dovrebbero essere molto simili a quelle dell’attuale modello anche se stavolta Samsung avrebbe optato per un processore diverso dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in dotazione allo Z Flip 6 che dovrebbe essere sostituito da un futuro chip Exynos.

Da quel che sappiamo, questo device arriverà subito dopo il lancio del Samsung Galaxy Z Flip7 e, con buone possibilità, sarà disponibile solo verso la fine del 2025; resta de vedere se questo dispositivo sarà disponibile anche in versione global o se, invece, resterà un’esclusiva di alcuni mercati selezionati.

Galaxy G Fold, il primo tri-fold di Samsung

Altra grande novità nel catalogo di Samsung è il Galaxy G Fold, il pieghevole a tre pannelli che rappresenterà la prossima evoluzione di questo fattore di forma, sul modello dell’apprezzatissimo Huawei Mate XT Ultimate.

Esattamente come il modello concorrente, anche questo device andrà a posizionarsi nella fascia premium del mercato, anche se per adesso non ci sono ancora conferme riguardo la potenziale scheda tecnica.

Questo dispositivo ha avuto una genesi molto faticosa e dopo anni di prototipi e brevetti vari, sembra ormai pronto ad essere presenta ufficialmente anche se, stando alle indiscrezioni, non sarà rilasciato in versione global ma sarà limitato esclusivamente ai mercati cinese e sudcoreano.

Anche qui, sono davvero poche le informazioni a disposizione ma il dispositivo dovrebbe essere presentato tra la fine del 2025 e il primo trimestre del 2026, spianando potenzialmente la strada al nuovo fattore di forma con tre pieghe, esplorato per ora solamente da Huawei.