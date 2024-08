Huawei Nova Flip ufficiale Cina, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha presentato in esclusiva per il mercato cinese un nuovo smartphone pieghevole chiamato Huawei Nova Flip.

Un device che si distingue anzitutto per un look moderno e dimensioni estremamente contenute, si tratta infatti di uno dei foldable più sottili sul mercato che, da aperto, misura 6,88 mm per un peso di appena 195 grammi (199 grammi per le versioni in vetro).

Oltre a questo, ha anche una scheda tecnica interessante che punta direttamente alla fascia intermedia del mercato, con alcune informazioni tenute nascoste dalla stessa Huawei, ma che seguendo quanto fatto con gli ultimi device della Serie Pura promette grandi prestazioni.

Huawei Nova Flip: scheda tecnica

Il nuovo Huawei Nova Flip ha un display esterno OLED da 2,14 pollici, con risoluzione 480×480 pixel e refresh rate a 60 Hz ed è posizionato dentro al modulo della fotocamera. Il display interno è un OLED che misura 6,94 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.690×1.136 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Come accade ultimamente con tutti gli smartphone Huawei, l’azienda produttrice non specifica il processore in dotazione ma, stando alle indiscrezioni sul web, dovrebbe trattarsi di un Kirin 9010E già visto sulla serie Huawei Pura 70 oppure di un Kirin 8000. Non è stata dichiarata ufficialmente nemmeno la RAM in dotazione anche se i rumor online fanno riferimento a 12 GB a cui si affiancano diversi tagli di memoria 256/512 GB e 1 TB.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore ultra-grandangolare e macro da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Le connessioni disponibili includono (nonostante il ban imposto a Huawei) il 5G, oltre a WiFi 6, Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh con ricarica SuperCharge da 66 W. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2.

Altre particolarità del device è la resistenza agli schizzi d’acqua anche se Huawei non specifica alcun tipo di certificazione IP e la nuova cerniera a goccia d’acqua, certificata SGS che dovrebbe essere in grado di resistere fino a 1.2 milioni di piegature.

Huawei Nova Flip: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Nova Flip è disponibile, al momento, in esclusiva per il mercato cinese in quattro differenti colorazioni: New Green (in vetro), Zero White (in vetro), Sakura Pink (in vetro) e la versione con retro in ecopelle Starry Black.

Il prezzo suggerito, in Cina, è di

Huawei Nova Flip – 12/256 GB: 5.288 yuan (676,09 euro)

Huawei Nova Flip – 12/512 GB: 5.688 yuan (727,23 euro)

Huawei Nova Flip – 12 GB/1 TB: 7.499 yuan (958,77 euro)

Al momento non ci sono indicazioni sull’arrivo di una eventuale versione global e per saperne di più bisognerà probabilmente attendere notizie ufficiali da parte di Huawei.