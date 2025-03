Huawei Pura X, lo smartphone pieghevole che somiglia a un tablet

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha presentato in Cina il nuovo Huawei Pura X, un foldable con un fattore di forma simile a un piccolo tablet, per fruire al meglio dei contenuti multimediali

Fonte foto: Huawei

Huawei torna a sorprendere gli utenti cinesi (e non solo) presentando ufficialmente un nuovo smartphone pieghevole, Huawei Pura X. Un dispositivo molto particolare che, oltre a un comparto tecnico di fascia alta, si caratterizza sicuramente per uno schermo in 16:10 che, da aperto, trasforma questo dispositivo in una sorta di piccolo tablet che consente agli utenti di usare al meglio qualsiasi contenuto multimediale, dalle piattaforme di streaming, ai giochi e fino ad arrivare alla lettura di documenti ed ebook.

Una caratteristica certamente atipica per un foldable che, di solito, ripiega su un formato ben diverso, ma sicuramente funzionale allo scopo, che potrebbe riscrivere nuovamente le regole del settore, spingendo anche gli altri produttori a “riadattare” i propri device in questo senso.

Huawei Pura X: scheda tecnica

Lo schermo principale del nuovo Huawei Pura X è un OLED che misura 6,3 pollici, ha una risoluzione di 2.120×1.320 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display esterno è sempre un pannello OLED da 3,5 pollici, con risoluzione di 980×980 pixel e frequenza di aggiornamento di nuovo a 120 Hz.

Come accade spesso, Huawei non ha comunicato ufficialmente il processore in dotazione ma le ipotesi più accreditate sono essenzialmente due: un Kirin 9000S1 o un Kirin 9020, a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. La Collector’s Edition può arrivare fino a 1 TB.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 40 MP, un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x da 8 MP e una multi-spectral channel red maple primary color camera (un sensore multi-spettrale utile per catturare i colori primari) da 1,5 MP. La fotocamera frontale è da 10,7 MP.

Non conoscendo nel dettaglio il processore in dotazione non sono confermate al 100% le connessioni disponibili, tuttavia è lecito ipotizzare la presenza del 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.2, del chip per l’NFC, dell’USB-C e delle varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. In più, solo la Collector’s Edition ha a disposizione anche un sistema di comunicazione satellitare.

La batteria ha una capacità di 4.720 mAh con ricarica cablata da 60 W e ricarica wireless da 40 W. Il sistema operativo è HarmonyOS Next 5.0.1, ormai totalmente svincolato da Android (almeno in Cina) grazie all’utilizzo di un kernell proprietario che, oltretutto, dovrebbe garantire un netto miglioramento delle prestazioni di circa il 40% rispetto al software sviluppato da Google.

Sempre grazie a questo nuovo sistema operativo è anche possibile accedere a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale proprietaria tra cui un assistente AI alimentato dall’LLM di Huawei PanGu e dai modelli linguistici di DeepSeek.

Presente, infine, la certificazione IPX8 che attesta la resistenza di questo smartphone pieghevole all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Huawei Pura X: prezzo e disponibilità

Huawei Pura X è già preordinabile in Cina e arriverà ufficialmente sul mercato asiatico il prossimo 30 marzo. Sarà disponibile nelle colorazioni Moon Shadow Gray, Zero White e Magic Night Black e in due Collector’s Edition con retro in pelle nelòe colorazioni Stylish Red e Stylish Green.

Il prezzo di listino è di:

Huawei Pura X – 12/256 GB – 7.499 yuan (955,69 euro)

Huawei Pura X – 12/512 GB – 7.999 yuan (1.019,41 euro)

Huawei Pura X Collector’s Edition – 16/512 GB– 8.999 yuan (1.146,85 euro)

Huawei Pura X Collector’s Edition – 16 GB/1 TB – 9.999 yuan (1.274,29 euro)

Al momento non ci sono informazioni confermate sull’arrivo di una eventuale versione Global ma appare estremamente improbabile che questo smartphone lasci i confini nazionali.