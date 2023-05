Huawei MatePad 11 2023 è arrivato in Italia: ecco il prezzo

Huawei ha rilasciato poche settimane fa la versione 2023 di uno dei suoi tablet di maggior successo: Huawei MatePad 11. Non c’è stata una rivoluzione nel design, ma semplicemente un rinnovamento. L’unica versione disponibile in Italia al momento è quella standard, mentre manca ancora la versione "Soft Edition" (e non è noto se arriverà) dotata di un processore leggermente (il Qualcomm Snapdragon 870), più memoria (8GB sdi RAM e 128/256 GB di storage) e un display antiriflesso più adatto alla lettura degli ebook.

La serie di tablet MatePad di Huawei è stata molto ben accolta dagli utenti, anche in Italia e ha ottenuto buoni risultati in termini di vendite negli ultimi anni, nonostante la forte concorrenza nel mercato. Pertanto, non è sorprendente che Huawei riproponga un prodotto che segue la linea del suo predecessore, con un bel po’ di storage in più (il precedente modello si fermava a 64 GB, un taglio oggi improponibile). Huawei MatePad 11 è ora disponibile anche in Italia ad un prezzo più che corretto, viste le caratterisstiche tecniche.

Huawei MatePad 11: caratteristiche tecniche

Il SoC scelto per il Huawei MatePad 11 2023 è il Qualcomm Snapdragon 865 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display LCD misura 11 pollici, ha la risoluzione 2K (2.560×1.600 pixel) e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sul retro è posta una fotocamera posteriore da 13 MP (f/1.8), mentre davanti, al centro di uno dei due lati lunghi della cornice, c’e una sensore da 8 MP (f/2.0) per selfie e videochiamate.

Il comparto audio è formato da quattro altoparlanti ottimizzati Huawei Histen 8.0 e c’è anche la cancellazione del rumore di fondo con un algoritmo proprietario, che assicura che la nostra voce durante sia limpida una videochiamata.

Sul fronte delle connessioni non è disponibile la versione LTE con SIM telefonica: ci si collega a internet solo tramite WiFi6. Il Bluetooth è disponibile in versione 5.1.

La batteria ha una capacità di 7.250 mAh che secondo le specifiche del produttore assicura ben 16 ore di visualizzazione video. La ricarica è da 22,5W.

Huawei MatePad 11 2023: disponibilità e prezzi

Huawei Matepad 11 2023 è arrivato in Italia ed è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 399 euro e per chi riesce ad acquistarlo velocemente è in omaggio il pennino M-Pencil 2. Per acquistare la tastiera aggiuntiva, invece, bisognerà attendere la fine di giugno.