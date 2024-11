Huawei MatePad Pro 13.2 ufficiale in Cina, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) è un tablet di fascia alta e uno dei primi dispositivi pronti a ricevere HarmonyOS Next 5, con cui Huawei dirà addio ad Android

Fonte foto: Huawei

Nel corso della Huawei Mate Brand Ceremony, l’azienda cinese ha presentato il nuovo Huawei MatePad Pro 13.2 (2025), un tablet che va a posizionarsi nella fascia più alta del mercato. Parliamo di un device molto interessante che, nonostante alcune caratteristiche non specificate dall’azienda produttrice (come il processore a bordo) vuole diventare a tutti gli effetti una soluzione alternativa a un ben più ingombrante notebook. Per questo Huawei ha presentato anche la cover con tastiera e la smart-pen, entrambe opzionali ma comunque più che indispensabili per espandere ancora di più le potenzialità di questo device.

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025): scheda tecnica

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) ha uno schermo OLED con tecnologia antirifilesso che misura 13,2 pollici, con risoluzione 2,8 K (2.880×1.920 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 144 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort che attesta basse emissioni di luce blu e la capacità di questo device di autoregolare la luminosità dello schermo. Inoltre, nella versione PaperMatte, lo schermo è compatibile anche con le smart pen, come la Huawei M-Pencil di terza generazione.

Huawei non ha specificato (come al solito) il processore ma sappiamo che viene affiancato da 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP posizionato su uno dei lati più lunghi del dispositivo, semplificando l’utilizzo in modalità orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni, invece, ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da sei altoparlanti e quattro microfoni.

La batteria ha una capacità di 10.100 mAh con ricarica cablata da ben 100 W, che permette di ricarica totalmente questo tablet in appena 55 minuti. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3 che non permette di accedere al Google Play Store e per scaricare nuove applicazioni bisognerà necessariamente utilizzare l’App Gallery.

Garantito, infine, l’aggiornamento a HarmonyOS Next 5 la nuova versione del sistema operativo totalmente sviluppata da Huawei che, per la prima volta, sarà totalmente svincolato da Google e non utilizzerà più il codice open source Android.

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025): prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad Pro 13.2 sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 12 dicembre nelle colorazioni Black, White e Gold. I prezzi suggeriti sono i seguenti:

Huawei MatePad Pro 13.2 – 12/256 GB – 5.199 yuan (679,78 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 – 12/512 GB – 5.699 yuan (745,15 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte – 12/256 GB – 5.799 yuan (758,23 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte – 12/512 GB – 6.299 yuan (823,60 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte – 16 GB/1 TB – 7.599 yuan (993,58 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 Collector’s Edition – 16 GB/1 TB – 10.599 yuan (1385,84 euro)

Al momento non c’è ancora una data d’uscita confermata per il mercato occidentale ma è probabile che l’azienda produttrice fornirà maggiori informazioni nelle prossime settimane.