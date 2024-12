Huawei Nova 13 e 13 Pro, ufficiali le versioni Global: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Huawei

Huawei, dopo i buoni risultati ottenuti in Cina, non abbandona il mercato globale ed ha annunciato l’arrivo sul mercato globale del nuovo pieghevole Mate X6. Oltre al top di gamma, però, arrivano altri due prodotti: Huawei Nova 13 e Nova 13 Pro.

I due smartphone vanno ad arricchire la serie Nova, già disponibile in Europa con i Nova 12 arrivati sul mercato lo scorso mese di aprile. Per il momento, Huawei non ha comunicato i prezzi e la data di lancio dei nuovi modelli della serie Nova 13 per il mercato globale. I prezzi per il mercato cinese, però, chiariscono il posizionamento commerciale dei due smartphone.

Huawei Nova 13: caratteristiche tecniche

Il nuovo Huawei Nova 13 è dotato di un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone è disponibile in due versioni, una da 256 GB e una da 512 GB. Huawei non ha comunicato qual è il chip utilizzato e non ha rivelato il quantitativo di memoria RAM dello smartphone.

Sotto la scocca è installata una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica SuperCharge Turbo da 100 W. Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore ha un sensore ultra-grandangolare da 60 Megapixel.

Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali e può utilizzare il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2. C’è anche il chip NFC. Non c’è il supporto al 5G ma solo al 4G. Sotto al display è installato un sensore di impronte digitali ottico. Le dimensioni sono pari a 161,4×75,3×6,98 millimetri, per 195 grammi di peso. Le colorazioni sono tre: Loden Green, Black e White. Il sistema operativo è Android 14 con EMUI 14.2.

In Cina, il Nova 13 viene venduto a partire da 2.699 Yuan, pari a circa 355 euro.

Huawei Nova 13 Pro: caratteristiche tecniche

Il Huawei Nova 13 Pro riprende buona parte della scheda tecnica del modello base ma con due differenze sostanziali. Cambia il display, ora dotato di un pannello LTPO OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz.

Cambia anche il comparto fotografico che include tre fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 Megapixel ad apertura variabile f/1,4-4,0, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore teleobiettivo da 12 Megapixel con zoom ottico 3x.

C’è anche una doppia fotocamera posteriore con un sensore ultra-grandangolare da 60 Megapixel e un sensore dedicato ai ritratti da 8 Megapixel. Anche in questo caso troviamo la batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 100 W, e 256/512 GB di storage. Il modello di chip (che non supporta il 5G) e il quantitativo di memoria RAM non sono noti.

Anche in questo caso, ci sono tre colorazioni (Loden Green, Black e White) ed è presente il sistema operativo Android 14 con EMUI 14.2. Le dimensioni sono pari a 163,4 x 74,9 x 7,82 mm per 209 grammi.

Per il mercato cinese, il Nova 13 Pro è disponibile con un prezzo di 3.699 Yuan, pari a circa 485 euro.