Huawei Watch Fit Special Edition è ufficiale: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Huawei

La gamma Huawei registra il debutto di una nuova smartband: si tratta della Huawei Watch Fit Special Edition. Disponibile in varie colorazioni, l’ultima aggiunta della linea di wearable di casa Huawei propone un ampio display, una completa integrazione con lo smartphone e tante funzionalità smart per il monitoraggio dell’allenamento e della salute. La nuova Huawei Watch Fit Special Edition è già disponibile all’acquisto in Italia.

Huawei Watch Fit SE: caratteristiche tecniche

La nuova smartband Huawei Watch Fit SE è dotata di un display AMOLED HD da 1,64 pollici. Per gli utenti c’è la possibilità di personalizzare al massimo lo schermo grazie alle tante watch faces disponibili. Complessivamente, ci sono oltre 10.000 varianti tra cui scegliere il layout giusto per la propria smartband. Il dispositivo è impermeabile fino a 5 ATM ed è dotato di un cinturino in silicone.

La cassa è rettangolare, con bordi arrotondati, e c’è un tasto fisico laterale. Non c’è, invece, il chip NFC. Per quanto riguarda l’autonomia, Huawei dichiara la possibilità di utilizzo tra i 3 e i 9 giorni con una carica completa della batteria. Con la funzione AOD del display e tutti i sistemi di monitoraggio attivi, la smartband garantisce 3 giorni di utilizzo. Il peso complessivo è di 21 grammi (senza cinturino) e il dispositivo si adatta a polsi con dimensione tra 130 e i 210 mm.

Grazie alla Huawei Watch Fit Special Edition è possibile monitorare oltre 100 modalità di workout, sincronizzando il tracciamento del battito cardiaco con i dispositivi utilizzati durante l’allenamento. C’è anche il supporto a 11 modalità di sport professionali e 85 modalità standard, per un monitoraggio completo dell’attività fisica che avvicina la smartband ai ben più costosi sportwatch.

Come altri prodotti della gamma Huawei, anche la nuova smartband di Huawei integra l’algoritmo Huawei TruSport. La tecnologia di rilevamento del battito cardiaco, attiva 24 ore su 24, viene evoluta con il nuovo sistema Huawei TruSeen 5.0 e l’implementazione dell’intelligenza artificiale. Ci sono anche le funzioni TruSleep 3.0 e TruRelax per il monitoraggio del sonno e dei livelli di stress. Per le donne ci sono funzioni specifiche per il monitoraggio del ciclo mestruale.

Da non sottovalutare anche l’integrazione con lo smartphone, con la ricezione di notifiche e chiamate in arrivo, la possibilità di inviare risposte rapide ai messaggi, di gestire la riproduzione musicale e la sveglia. Ci sono anche funzionalità avanzate come Remote Camera Control, per controllare la fotocamera dello smartphone, e Trova Telefono. Per abbinare la smartband allo smartphone è necessario avere un dispositivo con almeno Android 6.0 oppure iOS 9.0.

Huawei Watch Fit SE: prezzo e disponibilità

La nuova smartband Huawei Watch Fit Special Edition è già in vendita. Per il momento, Huawei ha avviato la distribuzione del suo nuovo prodotto esclusivamente sul suo store ufficiale. Le colorazioni disponibili sono Starry Black, Nebula Pink e Forrest Green. Il prezzo è di 99,90 euro.