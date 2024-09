Fonte foto: Huawei

Tra le novità svelate ufficialmente da Huawei per la sua gamma di dispositivi c’è anche una nuova versione del top di gamma Huawei Watch Ultimate, che debutta nell’inedita variante Green Edition dotata anche di nuove funzionalità. La gamma di smartwatch Huawei, dopo il debutto dei nuovi Watch GT 5 e Watch D2, può ora offrire un ulteriore modello aggiornato, già acquistabile in Italia.

Huawei Watch Ultimate: le novità

Il Huawei Watch Ultimate è uno smartwatch di fascia alta, realizzato con cassa da 48 mm in metallo liquido a base di zirconio, e vetro in cristallo zaffiro e resistente fino a 10 ATM, quindi è in grado di sostenere immersioni fino a 100 metri di profondità. La nuova versione Green Edition ha una ghiera in ceramica nano-tech bicolore e introduce 5 nuovi quadranti preimpostati.

Tra le nuove funzionalità disponibili per il Watch Ultimate, inoltre, troviamo la modalità Golf Course, che introduce oltre 15.000 mappe di campi di golf di tutto il mondo che saranno consultabili direttamente tramite lo smartwatch, con un effetto 3D che permette di sfruttare una visualizzazione panoramica del campo da gioco, evidenziando ostacoli e caratteristiche dell’ambiente.

C’è anche la misurazione personalizzata della distanza, tramite GNSS a doppia banda e cinque sistemi. Tra le funzionalità legate al golf c’è AI Caddie, per ottenere raccomandazioni (basate sull’intelligenza artificiale) in merito al campo su cui si sta giocando. Sempre per quanto riguarda il golf, sono state incluse anche funzionalità come Scorecard e Traiettoria.

Il debutto della Green Edition è anche l’occasione per Huawei per migliorare il monitoraggio dei parametri vitali da parte dello smartwatch oltre che introdurre una versione migliorata della modalità Spedizione (pensata per il trekking al di fuori dei percorsi tracciati) con la possibilità di importare percorsi dall’app Huawei Health, e il supporto al download delle mappe per uso offline.

Lo smartwatch di Huawei è compatibile con dispositivi Android e iOS e può arrivare fino a 14 giorni di autonomia. Con un uso tipico, secondo i dati forniti dall’azienda, il Watch Ultimate è in grado di funzionare per 8 giorni con una sola carica della batteria integrata. Il dispositivo ha il chip NFC e include anche il microfono e uno speaker per la gestione delle chiamate direttamente dal polso.

Huawei Watch Ultimate: prezzo e disponibilità

Il Huawei Watch Ultimate è già acquistabile tramite lo store Huawei. La versione Green Edition è disponibile con un prezzo di 899 euro mentre le versioni Black e Titanio, già disponibili in precedenza, sono acquistabili con un prezzo di 799 euro.