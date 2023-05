Huawei Watch GT3 Pro, con lo sconto di oggi è imperdibile: minimo storico

La moda degli smartwatch super resistenti sta conquistando sempre più spazio e sempre più ammiratori, soprattutto tra i produttori. Oramai tutti i principali attori del settore hanno lanciato un orologio realizzato con materiali (quasi) indistruttibili e pensato per un utilizzo estremo. Ai vari Garmin, Apple e Samsung, negli ultimi mesi si è aggiunta Huawei che ha presentato il Huawei Watch GT3 Pro. Un wearable davvero molto interessante: cassa in titanio, quadrante in vetro zaffiro e un’eleganza nel design che non si vedeva da tempo. D’altronde l’azienda cinese vanta oramai un’esperienza molto lunga nel settore degli smartwatch e i suoi dispositivi hanno mostrato sempre una comprovata qualità.

Uno dei tratti che contraddistingue questi smartwatch Pro è anche il prezzo, solitamente sempre un po’ più alto rispetto ai modelli normali. E anche questo modello Huawei ha un prezzo di listino abbastanza elevato, ma oggi è il momento giusto per acquistarlo. Il merito è dello sconto del 25% che permette di risparmiare quasi 100€ su quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo per questo orologio smart super interessante e con una scheda tecnica mai vista in precedenza. Acquisto consigliatissimo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Huawei Watch GT3 Pro

Huawei Watch GT3 Pro: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un dispositivo come il Huawei Watch GT3 Pro bisogna concentrarsi soprattutto sulle funzionalità. Sono queste a fare la differenza tra un orologio smart e un altro.

Huawei ha dotato il suo smartwatch Pro di funzionalità davvero utili e che rispetto ai modelli precedenti sono migliorate grazie all’uso di sensori di ultima generazione in grado di raccogliere dati sempre più specifici. E lo si nota in particolar modo quando si parla di attività fisica. Essendo super resistente, lo smartwatch supporta tantissime attività avventurose, tra cui lo sci, le escursioni all’aperto e anche il nuoto, essendo anche impermeabile. Il meglio di se, però, lo dà con le immersioni. L’orologio può registrare i dati di immersione come la curva di profondità e la durata, permettendoti di analizzare ogni singolo miglioramento. Ti avvisa anche se stai andando troppo in basso. Gli appassionati hanno a disposizione anche altre statistiche avanzate, come ad esempio il Running Ability Index, la pressione e il carico di allenamento e l’orologio ti fornisce anche consigli utili su come migliorare le performance.

Un wearable con così tante funzionalità per lo spor deve avere anche un corrispettivo per quanto riguarda la salute. E infatti i sensori PPG forniscono una panoramica completa che comprende monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro del battito cardiaco, della saturazione dell’ossigeno del sangue e ti avvisano anche se rilevano dati anomali per la pressione arteriosa. Non manca un monitoraggio avanzato del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Huawei Watch GT3 Pro si nota per un design elegante e per dei materiali veramente unici. La cassa in titanio e il vetro zaffiro per il quadrante assicurano una grande resistenza in ogni occasione. La batteria, invece, ha una durata fino a 14 giorni e si ricarica in pochissimo tempo.

Lo smartwatch è dotato anche di funzionalità molto utili. Collegandolo con lo smartwatch è possibile rispondere direttamente alle chiamate grazie al microfono integrato. Huawei ha anche sviluppato una serie di app ad hoc che possono essere scaricate direttamente dall’App Gallery.

Huawei Watch GT3 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto eccezionale per lo smartwatch super resistente. Oggi troviamo il Huawei Watch GT Pro3 in offerta su Amazon a un prezzo di 279€, con uno sconto del 25%. Il risparmio si aggira sui 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 55,80€ al mese (il servizio è presente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso si hanno i classici 30 giorni di tempo. Non fatevi scappare questa super opportunità.

Huawei Watch GT3 Pro