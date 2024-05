Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Cinque nuovi monitor da gaming OLED ad alte prestazioni di LG sono appena arrivati in Italia: il massimo per i gamer, ma la qualità si paga

A circa quattro mesi dalla presentazione ufficiale, avvenuta durante il CES 2024 di gennaio a Las Vegas, LG ha finalmente portato anche sul mercato italiano i nuovi monitor da gaming UltraGear OLED. Sono in totale 5 modelli, con diagonali da 27 a 45 pollici e schermi piatti o curvi: 27GS95QE, 32GS95UE, 34GS95QE, 39GS95QE, 45GS95QE.

La caratteristica principale di questi monitor ad alte prestazioni è il pannello OLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+), che permette di aumentare la luminosità massima dello schermo fino al 37,5% in più rispetto alla gamma 2023.

Monitor LG OLED: la nuova gamma UltraGear

Il modello più piccolo della nuova gamma LG UltraGear è LG 27GS95QE, con diagonale da 27 pollici. Questo modello ha lo schermo piatto, un rapporto di forma classico di 16:9 e una risoluzione massima di 2.560×1.440 pixel, quindi superiore al 2K.

Il modello 32GS95UE da 32 pollici è caratterizzato da una doppia risoluzione: grazie alla funzione Dual Mode, infatti, può funzionare sia a 4K a 240 Hz che in Full HD a 480 Hz. In questo modo l’utente gamer può scegliere tra risoluzione e frame rate, in base al gioco che sta usando.

Altra particolarità di questo modello è la tecnologia “Pixel Sound“, che consiste nell’integrazione di due altoparlanti all’interno dello schermo. In questo modo non è strettamente necessario acquistare e posizionare sulla scrivania una coppia di speker esterni.

Salendo di diagonale, LG offre ora il modello 34GS95QE con schermo curvo (800R) da 34 pollici, risoluzione UltraWide Quad HD (3.440×1.440), rapporto di forma di 21:9 e refresh massimo di 240 Hz.

Le stesse caratteristiche tecniche, ma a diagonali via via più alte, le offrono anche i modelli 39GS95QE, 45GS95QE, rispettivamente da 39 e 45 pollici.

Tutti i monitor hanno un design “Unity Hexagonal“, che permette una gestione ordinata dei cavi, e un supporto a “L” che permette di regolare inclinazione, altezza e rotazione, per trovare la posizione più comoda ed ergonomica per l’utente.

Monitor LG OLED UltraGear 2024: i prezzi

Tutti i nuovi monitor LG OLED UltraGear 2024 da gaming sono prodotti di fascia alta e altissima, di conseguenza i prezzi sono altrettanto alti. Eccoli tutti: