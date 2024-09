Fonte foto: LG

LG intende espandere sempre di più la diffusione di webOS, il sistema operativo delle sue Smart TV oltre che dei suoi Smart Monitor e dei proiettori LG. Da tempo, la casa coreana mette a disposizione dei produttori di Smart TV la possibilità di installare webOS come sistema operativo dei propri modelli.

Ora LG è pronta a un ulteriore passo stringendo accordi per portare webOS, con tutte le sue funzionalità legate all’intrattenimento e alla produttività, anche su monitor da gaming prodotti da terze parti.

Si tratta di un segmento di mercato particolarmente ricco di opzioni, con diversi OEM che potrebbero essere interessati a stringere accordi con LG (che produce monitor da gaming con la linea UltraGear). LG ha confermato la prima partnership, anticipando l’arrivo, nel corso del prossimo futuro, di molti modelli che utilizzeranno la sua piattaforma software.

L’annuncio di LG

Con un comunicato ufficiale, LG ha confermato la disponibilità di webOS Hub per monitor da gaming prodotti da altri OEM che potranno installare il sistema operativo della casa coreana, permettendo agli utenti di sfruttarne tutte le funzionalità e le applicazioni disponibili.

Il sistema operativo di LG è già pronto per questo tipo di dispositivi, garantendo il supporto a mouse e tastiere, sia con cavo che wireless, oltre che ai collegamenti tramite DisplayPort e USB-C.

La piattaforma software di LG ha anche introdotto il supporto al VRR (Variabile Refresh Rate) fino a 180 Hz, in modo da offrire agli utenti un sistema ottimizzato per il gaming con frame rate elevato.

webOS include anche elementi come Game Dashboard e Game Optimizer, per ottimizzare al meglio i parametri di visualizzazione per ogni gioco e l’app The Game per un accesso agevolato ai contenuti legati ai giochi (anche in cloud).

A tutti i contenuti dedicati al gaming, inoltre, si sommano le varie funzionalità di intrattenimento e produttività del sistema operativo di LG, con anche l’accesso agli LG Channels, per un utilizzo a 360 gradi del monitor.

I primi monitor con webOS

L’annuncio di LG è accompagnato dall’ufficializzazione del primo partner della casa coreana che sarà Acer. È in arrivo, infatti, il nuovo Acer Nitro GS272U M QHD 180 Hz, nuovo monitor da gaming della gamma Nitro del costruttore taiwanese che includerà anche webOS Hub tra le sue specifiche.

Si tratta solo del primo passo di un programma di crescita più ambizioso. In futuro, infatti, LG intende stringere accordi anche con altri OEM, per sostenere la diffusione del suo webOS.