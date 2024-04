Il Buco, il film cult torna con un nuovo capitolo

Fonte foto: Netflix/X

Il Buco, il film cult diretto da Galder Gaztelu-Urrutia, avrà presto un seguito. L’annuncio è stato fatto in questi giorni da Netflix: il sequel uscirà prossimamente sulla piattaforma di streaming e includerà nel cast Milena Smit, attrice nota soprattutto per la serie La ragazza di neve e il film Madres Paralelas, e Hovik Keuchkerian, che ha interpretato il ruolo di Bogotà nella serie La casa di carta e ha recentemente recitato anche nella serie Regina Rossa.

Di cosa parla il film Il Buco: riassunto della trama

Uscito nel 2019 e disponibile su Netflix, il film Il Buco è ambientato in una sorta di prigione che si sviluppa verticalmente, una specie di cilindro su più piani al centro del quale c’è una fossa profonda. Su ogni piano ci sono due persone che una volta al mese vengono spostate in maniera casuale a un altro livello.

Ogni giorno al piano zero, in cima all’edificio, viene allestita una piattaforma carica di cibo, con tutti i piatti preferiti dalle persone imprigionate. La piattaforma viene calata verticalmente e si ferma per pochi minuti su ciascun piano, così i prigionieri hanno la possibilità di mangiare. Chi sta ai piani più bassi tendenzialmente riesce solo a mangiare gli avanzi, se ce ne sono ancora. È proibito togliere il cibo dalla piattaforma per conservarlo.

Goreng, il protagonista, entra nella struttura come volontario e viene smistato al livello 48. Dopo un mese, lui e il suo compagno, un anziano di nome Trimagasi che deve scontare un anno di pena per omicidio colposo, scendono al livello 171. Qui i due soffrono sostanzialmente la fame, visto che la piattaforma arriva sempre vuota, e Trimagasi prova a nutrirsi della carne di Goreng con un coltello.

A salvarlo è Miharu, una donna che ogni mese salta sulla piattaforma per visitare i piani inferiori in cerca di sua figlia. La donna uccide Trimagasi, mangia un po’ della sua carne e continua a scendere. Un mese dopo Goreng si sveglia al livello 33 con Imoguiri, una donna malata terminale accompagnata dal suo bassotto, che viene in seguito ucciso da Miharu.

Il mese successivo Goreng si sveglia al livello 202 e scopre che Imoguiri si è impiccata anche per consentirgli di nutrirsi con la sua carne. Un mese dopo il protagonista si trova al livello 6 con un uomo di nome Baharat, insieme al quale decide di scendere fino all’ultimo piano distribuendo equamente il cibo e “difendendo” un piatto di panna cotta così da farlo tornare su fino al livello 0. I due sperano in questo modo di dimostrare che il sistema è stato sconfitto.

All’ultimo livello, il 333, trovano una bambina. I due scendono dalla piattaforma e le danno la panna cotta. Baharat muore dissanguato e Goreng il giorno successivo fa in modo che la bambina salga sulla piattaforma, che viene velocemente trasportata verso l’alto.

Trama, cast e data di uscita del sequel Il Buco 2

Una figura misteriosa è riuscita a stabilire una nuova legge, ma è davvero possibile far rispettare la giustizia all’Inferno? Il Buco 2, il nuovo capitolo del film cult diretto da Galder Gaztelu-Urrutia, con Milena Smit e Hovik Keuchkerian, è in arrivo prossimamente su Netflix. pic.twitter.com/NtuF4oqnEF — Netflix Italia (@NetflixIT) April 18, 2024

Il film sequel Il Buco 2 (The Platform in inglese) sarà diretto sempre da Galder Gaztelu-Urrutia. «Una figura misteriosa è riuscita a stabilire una nuova legge, ma è davvero possibile far rispettare la giustizia all’Inferno?», dice cripticamente Netflix presentando questa novità.

Il film spagnolo è scritto da David Desola, Egoitz Moreno, Pedro Rivero e Galder Gaztelu-Urrutia, che è anche produttore con Carlos Júarez e Raquel Perea. Oltre ai già citati Milena Smit e Hovik Keuchkerian, al momento non si conoscono gli altri nomi che fanno parte del cast.

Il Buco 2 uscirà su Netflix nel 2024, ma la data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.