Il caricatore wireless 2 in 1 per tutti i tuoi dispositivi

Ci sono ormai numerosissimi dispositivi che supportano la ricarica a induzione senza fili e non si tratta soltanto di smartphone di fascia alta. Infatti, da un po’ di tempo a questa parte, ci sono anche tanti smartwatch e auricolari che supportano la tecnologia di ricarica wireless che consente di fare a meno dei cavi.

I prodotti che consentono di alimentare questi dispositivi sono ormai numerosi e molto differenti fra loro per design e prestazioni. Scegliere il più adatto, quindi, può essere assai difficile e bisogna tenere conto di alcune caratteristiche fondamentali che ne garantiscano l’efficacia e la sicurezza. Il caricatore wireless 2 in 1 Hoidokly è riuscito a raggiungere una certa popolarità, in virtù del design doppio e scomponibile, della buona velocità di ricarica e di un prezzo piuttosto interessante. Grazie ad un’offerta riservatagli su Amazon per le prossime ore, potrà essere ancora più conveniente acquistarne uno.

Hoidokly caricatore wireless 2 in 1: caratteristiche

Ciò che distingue Hoidokly da qualsiasi altro caricabatterie wireless è la presenza di due zone di ricarica Qi, per ricaricare in contemporanea – e fino a 10 Watt – due dispositivi che supportino questa tecnologia. Le due parti sono collegate magneticamente e possono essere separate in qualsiasi momento.

Mentre una delle due integra un supporto per mantenere lo smartphone in posizione verticale, l’altra metà è costituita da una classica basetta piatta, sui cui è possibile appoggiare e ricaricare anche dispositivi come smartwatch e auricolari. Un indicatore LED su ciascuna di esse permette di monitorare lo stato di avanzamento della ricarica.

Hoidokly è certificato Qi e garantisce protezione sa sovratensione, sovracorrente e cortocircuito per mantenere al sicuro i propri dispositivi. Fra le sue particolarità vi è anche quella di ricaricare gli smartphone senza rimuovere la custodia, purché lo spessore della stessa sia inferiore ai 4 millimetri.

All’interno della confezione sono presenti anche un cavo USB-C ed il manuale utente. Chi lo acquista può usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni e di quella sostitutiva di 12 mesi.

Hoidokly caricatore wireless 2 in 1: l’offerta Amazon

Alla luce delle sue buone caratteristiche, Hoidokly è un dispositivo da tenere in considerazione se siete alla ricerca di un caricatore wireless 2 in 1 efficace.

Il suo prezzo solitamente si aggira intorno a 43 euro, ma grazie all’offerta che gli ha riservato Amazon sarà possibile acquistarlo a soli 28,04 euro nella colorazione bianca e a 28,89 euro nella colorazione nera. Si tratta di circa 14 euro in meno (-33%) rispetto al prezzo normale e il tutto è reso ancora più interessante per gli abbonati al servizio Prime, che potranno usufruire della spedizione rapida e gratuita.

Il caricatore wireless Hoidokly ha ottenuto più di 5.700 valutazioni da parte degli utenti, con una media complessiva di 4,3. Vi ricordiamo che l’offerta sarà attiva soltanto per poche ore, per cui affrettatevi se volete farlo vostro a questo prezzo. Altrimenti, si potrà acquistare a prezzo pieno un ottimo prodotto che garantisce la ricarica wireless dei propri dispositivi.

Hoidokly caricatore wireless 2 in 1