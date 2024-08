Fonte foto: Shutterstock

Manca poco più di un mese al debutto dei nuovi iPhone 16, in arrivo nel corso del mese di settembre, dopo il tradizionale evento di presentazione organizzato da Apple. Tra le novità della nuova generazione di smartphone di Apple ci sarà spazio anche per un aumento della capacità della batteria, in particolare per i modelli Pro.

Finalmente, inoltre, Apple dovrebbe aumentare la potenza di ricarica permettendo agli utenti che acquisteranno un nuovo iPhone 16 di poter sfruttare la ricarica rapida (anche se con valori nettamente inferiori rispetto agli smartphone Android dei produttori cinesi che, anche nella fascia media, arrivano facilmente a 67 W). Queste novità si sommeranno al nuovo chip e alle novità software, con l’arrivo di Apple Intelligence.

iPhone 16 Pro: aumenta la batteria

Secondo le indiscrezioni del leaker cinese Instant Digital, diffuse tramite il social Weibo, la capacità della batteria dei nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max sarà sensibilmente superiore rispetto a quella dei diretti predecessori, iPhone 15 Pro e Pro Max.

In particolare, il salto maggiore, in termini di crescita percentuale, arriverà per iPhone 16 Pro che avrà una batteria da 3.577 mAh, con un incremento del +9,25% rispetto alla generazione precedente. Buone notizie anche per iPhone 16 Pro Max che avrà una batteria da 4.676 mAh, con un incremento del +5,74%.

L’incremento della capacità della batteria potrebbe servire a compensare anche un leggero incremento delle dimensioni del display che, secondo rumor del mese scorso, dovrebbe adottare un formato leggermente più allungato lungo l’asse verticale, con un incremento della superficie disponibile.

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito al possibile incremento della capacità della batteria dei nuovi iPhone non Pro che potrebbero riproporre la stessa capacità della batteria degli iPhone 15/15 Plus.

La ricarica diventa più veloce

Buone notizie anche per quanto riguarda la ricarica. Apple, infatti, potrebbe, finalmente, colmare una delle principale mancanze dei suoi smartphone, garantendo un sostanziale incremento della velocità di ricarica. I valori degli smartphone Android dei produttori cinesi sono ancora molto lontani ma il salto in avanti dovrebbe essere significativo.

I nuovi iPhone 16, infatti, dovrebbero poter sfruttare una ricarica via cavo di 40 W, con un sostanziale miglioramento rispetto ai 27 W di picco dell’attuale generazione di iPhone.

Miglioramenti arriveranno anche per la ricarica wireless MagSafe che dovrebbe passare da 15 W a 20 W, con una conseguente leggera riduzione dei tempi della ricarica senza fili.

Anche in questo caso, sarà necessario capire quali saranno le scelte di Apple. La ricarica “rapida” potrebbe essere una funzione esclusiva dei modelli Pro con il resto della gamma che potrebbe continuare a ricaricarsi sfruttando la potenza di ricarica già disponibile per gli iPhone 15.

Di certo, gli utenti che vorranno utilizzare la ricarica rapida dovranno acquistare un nuovo caricabatterie.