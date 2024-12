Come l'innovazione tecnologica ci aiuta a riscaldare la casa in maniera più consapevole. Le offerte di Enel

Fonte foto: Adobe Stock

Con l’arrivo dell’inverno, la necessità di riscaldare gli ambienti domestici in modo efficiente diventa una priorità per molte famiglie. In questo contesto, l’innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale, con soluzioni all’avanguardia in grado di conciliare comfort abitativo, sostenibilità ambientale e ottimizzazione dei consumi energetici. Grazie a dispositivi intelligenti, sistemi di controllo automatizzati e materiali avanzati per l’isolamento, oggi è possibile creare ambienti confortevoli senza compromettere il bilancio familiare o l’equilibrio del Pianeta. Ma come fare?

Come cambia il riscaldamento domestico

Negli ultimi anni, i sistemi di riscaldamento domestico hanno subito una rapida evoluzione grazie all’introduzione di tecnologie innovative che uniscono efficienza energetica, sostenibilità ambientale e risparmio economico.

La transizione verso soluzioni all’avanguardia come le pompe di calore che sfruttano il calore presente in natura (aria, acqua, suolo) per trasferirlo ad un altro ambiente, o le caldaie a condensazione, che sostituiscono le tradizionali caldaie a gas rappresenta un investimento vantaggioso per il budget familiare a lungo termine e un contributo significativo verso l’uso di energia sempre più pulita, rispondendo così alle esigenze di un’abitazione moderna, confortevole e rispettosa dell’ambiente.

Caldaie a condensazione, l’evoluzione del riscaldamento tradizionale

Le caldaie a condensazione rappresentano una soluzione tecnologicamente avanzata per riscaldare gli ambienti, combinando efficienza energetica e sostenibilità. Il loro funzionamento si basa sul recupero del calore dai fumi di combustione ad alta temperatura, permettendo un risparmio energetico fino al 30% rispetto alle caldaie tradizionali.

Questo sistema non solo riduce significativamente i consumi, ma limita anche le emissioni inquinanti, come gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio, contribuendo a un minor impatto ambientale. La loro compatibilità con i sistemi di controllo intelligente, come termostati di ultima generazione e automazioni domestiche, ottimizza ulteriormente le prestazioni per una gestione puntuale della temperatura.

Perché scegliere la pompa di calore

Le pompe di calore utilizzano l’energia presente nell’aria, nel terreno o nell’acqua per trasferire calore all’interno degli edifici. Ne esistono principalmente due tipologie: le aria-aria, che trasferiscono il calore dall’aria esterna all’ambiente interno per riscaldare o raffrescare gli ambienti, e le aria-acqua, che utilizzano l’energia termica dell’aria esterna per scaldare sia l’acqua sanitaria, sia quella necessaria ai sistemi di riscaldamento radiante a pavimento o dei termosifoni.

Le pompe di calore sono un’ottima scelta per la riduzione dell’impatto ambientale perché, essendo alimentate da energia elettrica, non richiedono l’uso di combustibili fossili, rappresentando una scelta per sostenere la transizione verso l’energia pulita.

Fonte foto: Adobe Stock

I vantaggi per chi sceglie l’innovazione di Enel

Enel propone diverse opportunità vantaggiose per i clienti interessati all’acquisto di questi prodotti, riservando sconti esclusivi pari a 100€ (fino a 300€ nel caso di Trial Split) e un bonus pari a 360€ direttamente in bolletta luce per l’acquisto di pompe di calore, per chi ha sottoscritto un contratto di fornitura luce o gas o per chi lo vuole sottoscrivere. Invece per l’acquisto di una caldaia a condensazione l’offerta prevede un prezzo scontato di 150€per i clienti Enel luce o gas (o per chi lo diventa) a partire da 1.571,90€, valido per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e un bonus complessivo di 360€ direttamente in bolletta gas, distribuito in rate mensili di 10€ per 36 mesi. Inoltre la prima manutenzione è gratuita.

Per le pompe di calore, il prezzo scontato parte da 687,50€, nelle stesse regioni. Entrambe le offerte sono soggette a verifica delle capacità installative e a limitazioni sulla cumulabilità dei bonus.

Ma non è finita. Se desideri risparmiare energia e rispettare l’ambiente, segui questi consigli forniti da ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile:

Esegui una regolare manutenzione degli impianti per garantire il loro corretto funzionamento e ridurre consumi e inquinamento;

per garantire il loro corretto funzionamento e ridurre consumi e inquinamento; Controlla la temperatura degli ambienti , evitando di scaldare eccessivamente la casa;

, evitando di scaldare eccessivamente la casa; Rispetta i limiti di accensione giornalieri stabiliti dalla normativa per le diverse zone climatiche;

giornalieri stabiliti dalla normativa per le diverse zone climatiche; Riduci le dispersioni di calore installando pannelli riflettenti dietro i termosifoni e schermando finestre con persiane o, tapparelle durante la notte;

installando pannelli riflettenti dietro i termosifoni e schermando finestre con persiane o, tapparelle durante la notte; Assicurati che i termosifoni non siano ostruiti da tende, mobili o altri oggetti;

Limita il tempo in cui le finestre rimangono aperte per evitare sprechi di calore;

Valuta l’ efficienza termica della tua abitazione, considerando interventi come il miglioramento dell’isolamento termico o la sostituzione degli impianti con soluzioni innovative, come caldaie a condensazione o pompe di calore;

della tua abitazione, considerando interventi come il miglioramento dell’isolamento termico o la sostituzione degli impianti con soluzioni innovative, come caldaie a condensazione o pompe di calore; Sfrutta le tecnologie avanzate , come centraline automatiche, domotica e cronotermostati, per gestire in modo intelligente la climatizzazione domestica;

, come centraline automatiche, domotica e cronotermostati, per gestire in modo intelligente la climatizzazione domestica; Installa valvole termostatiche per ottimizzare la regolazione della temperatura, ottenendo una significativa riduzione dei consumi.

Con le soluzioni proposte da Enel e seguendo i consigli dell’ENEA, possiamo concretamente agire sui nostri consumi, abbattendo gli sprechi e le emissioni, migliorando il comfort abitativo e le spese di famiglia, ma, soprattutto, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile.