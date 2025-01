I migliori smartphone del 2024 da comprare nel 2025

Il 2024 ha portato una serie di novità interessanti nel mondo degli smartphone, ogni produttore ha cercato di alzare l’asticella in termini di innovazione, design e prestazioni. Dai pieghevoli sempre più sofisticati ai top di gamma che offrono esperienze quasi futuristiche, fino ai modelli low cost che puntano su un eccellente rapporto qualità-prezzo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Abbiamo creato una short list dei migliori smartphone del mercato, dividendoli per categoria, alla ricerca dell’eccellenza prodotta nel 2024, che rappresenta ancora oggi un’ottima opzione di acquisto.

Samsung Galaxy S24 Ultra S928 5G Dual Sim 256GB - Titanium Black DE, SM-S928BZKGEUB

Miglior pieghevole a libro: Honor Magic V3

Honor Magic V3 è il pieghevole che ridefinisce il concetto di smartphone a libro. Con uno spessore incredibilmente ridotto e un design elegante, questo dispositivo dimostra come i pieghevoli possano essere sia pratici che esteticamente impeccabili.

Le caratteristiche principali partono dal display interno, un AMOLED da 7,92 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, perfetto per chi cerca una visione immersiva. La domanda più classica riguardo a questi smartphone è sempre rivolta alla piega interna, cioè al punto in cui il vetro si ripiega su se stesso: la risposta è sempre quella, si nota sempre meno, ma in particolare quando si guardano immagini con toni scuri, il piccolo gradino è comunque visibile, ma non disturba la funzionalità del cellulare.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ottima la qualità, anche del display esterno: uno schermo LTPO OLED da 6,43 pollici, comodo e ben leggibile anche per l’uso quotidiano, che funziona grazie alla gestione del processore, un chipset Snapdragon 8 Gen 3, combinato con 12 o 16 GB di RAM, che garantisce fluidità anche con molte app aperte.

Abbiamo gradito tantissimo la batteria, con una capacità da 5.150 mAh e una ricarica rapida da 66 W; con la particolare tecnologia usata da Honor, che sfrutta batterie ad alta densità, lo spessore è davvero contenuto e questo contribuisce a diminuire sensibilmente l’ingombro complessivo del dispositivo.

Honor Magic V3 si distingue per la qualità costruttiva e per un software ben ottimizzato, che sfrutta al meglio lo spazio extra dello schermo interno, ma bisogna riconoscere che l’azienda ha fatto un lavoro eccellente anche sulla fotocamera, che si comporta straordinariamente bene, replicando tutte le funzionalità del modello di punta Honor Magic6 Pro, in particolare per la capacità di catturare immagini in movimento con una precisione elevatissima.

L’unico dettaglio su cui conserviamo qualche dubbio riguarda la capacità di Honor di aggiornare i suoi smartphone nel tempo, attitudine che non è mai stata tra i pregi migliori di questo marchio. Siamo anche convinti che Samsung Galaxy Z Fold6 sia senza dubbio più originale nel design e offra un software più completo, grazie al mondo dell’ecosistema Samsung, ma dobbiamo riconoscere che sul fronte ingegneristico lo spessore di Magic V3 è quasi un miracolo.

HONOR Magic V3 5G Mobile Phone, Sim Free, 9.2mm Folding Screen Smartphone, 5150mAh all-day battery,12GB+512GB, IPX8 Rating for Water Resistance, dual SIM, Android 14, Nero (Black)

Miglior pieghevole a conchiglia: Motorola Razr 50 Ultra

Per gli amanti dei pieghevoli a conchiglia, il Motorola Razr 50 Ultra è il re indiscusso del 2024. Questo modello combina l’iconico design Razr con specifiche tecniche di fascia alta e un’attenzione ai dettagli che lo rende unico.

Cosa lo rende speciale? Lo schermo esterno: il più grande della categoria, con un pannello AMOLED da 4.0 pollici che supporta tutte le funzioni principali senza aprire il dispositivo. Lo schermo interno è un LTPO AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate a 165 Hz, perfetto per il gaming e la navigazione fluida.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le fotocamere si basano su un doppio sensore posteriore, con un principale da 50 MP e un zoom 2X da 50 MP, per scatti di ottima qualità. Grazie al processore Snapdragon 8s Gen 3 e alla batteria da 4.000 mAh, è un dispositivo veloce e affidabile.

Il Razr 50 Ultra non è solo bello da vedere, ma anche pratico per chi vuole un pieghevole compatto senza rinunciare alla potenza: il processore non è il migliore possibile, tende a scaldarsi un po’ quando viene sottoposto a funzionalità che richiedono un uso elevato della capacità di calcolo, ma in generale questo smartphone si comporta sempre benissimo. A distanza di qualche mese dalla sua uscita, grazie ad un aggiornamento del software, Razr 50 Ultra ha guadagnato anche tutte le funzionalità legate all’uso di intelligenza artificiale, con le soluzioni più recenti e più funzionali di Google, in questo modo non ha nulla da invidiare ai migliori smartphone oggi presenti sul mercato. Al prezzo attuale di vendita, fortemente promozionale, questo dispositivo è un acquisto eccellente, se poi si vuole risparmiare un po’ esiste anche la versione con qualche rinuncia dal punto di vista tecnologico che oggi viene proposta a prezzo di realizzo.

Motorola Razr 50 Ultra (12/512 GB, AI, display esterno 4.0’’ pOLED, interno 6.9" pOLED, 50+50MP, IPX8, Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, 4000mAh 45W, wireless 15W, 5G, Dual SIM, Android 14) Midnight Blue

Miglior top di gamma Android: Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra continua a essere il punto di riferimento per chi cerca il massimo in uno smartphone Android. Con un design leggermente rinnovato e caratteristiche tecniche da urlo, questo dispositivo si posiziona al vertice del mercato.

Le sue caratteristiche principali si basano su un super display, Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Uno degli elementi distintivi di questo smartphone è rappresentato dalle sue fotocamere di qualità e eccezionale: sensore principale da 200 MP, con zoom periscopico 5x da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 mpx, e un ulteriore zoom ottico 3X da 10 MP, per soddisfare ogni esigenza fotografica.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il processore Snapdragon 8 Gen 3, con RAM fino a 16 GB, rappresenta la soluzione migliore presente sul mercato al momento del lancio e ancora oggi questo processore tiene botta alle innovazioni presentate successivamente, perché è in grado di elaborare qualunque tipo di funzionalità basata su intelligenza artificiale, in molti dei casi senza un collegamento con server esterni.

Tra le caratteristiche di questo smartphone, abbiamo apprezzato particolarmente la struttura in titanio e la presenza della S-Pen, soluzione esclusiva di Samsung che permette di scrivere direttamente sul display, senza nemmeno dover sbloccare il telefono.

Avevamo qualche perplessità sulla batteria da 5.000 mAh, ma in realtà siamo riusciti ad affrontare giornate con uso particolarmente intenso senza alcun tipo di difficoltà, in ogni caso perché avesse bisogno di un rabbocco di energia si può sfruttare la ricarica rapida a 45 W, a cui si aggiunge l’ulteriore possibilità della ricarica wireless.

Questo smartphone, a distanza di quasi un anno dal suo lancio, continua ad essere uno dei più interessanti in assoluto, combinando prestazioni eccezionali con una qualità estetica di primo livello. Anche dopo il lancio del suo successore rimarrà un’opzione di acquisto estremamente interessante.

Samsung Galaxy S24 Ultra S928 5G Dual Sim 256GB - Titanium Black DE, SM-S928BZKGEUB

Miglior smartphone low cost: Redmi Note 13 Pro

Nella categoria dei dispositivi economici, il Redmi Note 13 Pro offre molto di più di quello che ci si aspetterebbe da uno smartphone sotto i 400 euro. Xiaomi ha fatto un lavoro eccellente nel combinare specifiche di qualità e un prezzo contenuto, che ora è ancora più conveniente, dato che ci vogliono meno di 200 euro per accapparrarselo.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

I punti di forza sono un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz, raro in questa fascia di prezzo, a cui si aggiungono le fotocamere. Sensore principale da 200 MP, un dettaglio che lo distingue nettamente dai concorrenti, a cui si abbinano le prestazioni: chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, abbinato ad una dotazione che va da 8 a 16 GB di RAM e da 128 a 512 GB di storage, per un’esperienza fluida. Ottima anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Redmi Note 13 Pro è perfetto per chi vuole uno smartphone economico senza rinunciare a display, fotocamera e autonomia di livello superiore.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256GB Midnight Black

Il migliore in assoluto: Google Pixel 9 Pro

Se c’è uno smartphone che si aggiudica il titolo di “Top dei top" nel 2024, è il Google Pixel 9 Pro. Questo dispositivo è il fiore all’occhiello di Google, che con il nuovo Tensor G4 e un comparto fotografico senza rivali punta a ridefinire gli standard del settore.

Perché è il migliore? La fotocamera principale è costruita intorno ad un sensore principale da 50 MP con tecnologia LDAF (laser autofocus), a cui si aggiungono una lenta ultra-grandangolare e un teleobiettivo per uno zoom ottico 5x, entrambi da 48 MP.

Il display è un OLED LTPO da 6,3 pollici con refresh rate variabile fino a 120 Hz, ideale per ogni tipo di utilizzo. Le prestazioni sono di ottimo livello grazie al processore, il Tensor G4, progettato internamente da Google, che garantisce un’esperienza fluida, con pienta integrazione perfetta con Android 14, ora aggiornato alla versione successiva.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Uno degli elementi distintivi è dato dalla AI avanzata: ci sono tutte le opzioni “classiche" pensate da Google, dalla rimozione automatica degli oggetti nelle foto alle funzioni di trascrizione vocale in tempo reale; il Pixel 9 Pro è un concentrato di Intelligenza Artificiale, che promette anche aggiornamenti software, garantiti per anni, il tutto abbinato una qualità fotografica senza pari.

Questa è la ragione per cui, per noi, il Pixel 9 Pro è il punto di riferimento per chi cerca il meglio del meglio, pur non avendo (sulla carta) le prestazioni più avanzate del mercato. Nonostante la scheda tecnica non sia la migliore in assoluto, l’esperienza d’uso complessiva è eccezionale.

Google Pixel 9 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua da 6,3" - Grigio creta, 128GB

Perché non abbiamo inserito iPhone 16 Pro?

Una nota interessante riguarda l’assenza di iPhone 16 Pro da questa lista. Pur rimanendo uno dei dispositivi più completi sul mercato, manca ancora un elemento chiave: l’Apple Intelligence. Questa nuova piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale, che dovrebbe migliorare le funzioni avanzate del dispositivo, non è stata implementata nei modelli 2024, lasciando Apple leggermente indietro rispetto ad alcuni concorrenti Android.

Questo gap si riflette soprattutto nelle funzioni di elaborazione delle immagini e nelle possibilità offerte dalla personalizzazione software, settori in cui dispositivi come Pixel 9 Pro e Galaxy S24 Ultra sono al momento superiori. Apple resta comunque un punto di riferimento, e ci aspettiamo grandi novità nei prossimi anni.

Che tu stia cercando un pieghevole innovativo, un top di gamma senza compromessi o uno smartphone economico ma performante, il 2024 offre una scelta straordinaria. Ogni modello di questa lista rappresenta il meglio della sua categoria, dimostrando che l’innovazione tecnologica non ha intenzione di rallentare. Ora non ti resta che decidere quale di questi dispositivi sia più adatto alle tue esigenze.