Fonte foto: Wikipedia

Si avvicina lo Star Wars Day 2025, la giornata celebrativa dedicata alla saga di Star Wars che si tiene ogni anno il 4 maggio per via dell’assonanza tra l’iconica frase "May the Force be with you", che la forza sia con te, e "May the Fourth be with you" (May the Fourth significa appunto 4 maggio). Nata come iniziativa spontanea da parte dei fan e poi abbracciata ufficialmente anche da Disney e Lucasfilm, non c’è giornata migliore di questa per rendere omaggio all’universo creato da George Lucas, magari dedicandosi a un rewatch completo della saga oppure recuperando le nuove storie ambientate nello stesso universo narrativo. O, perché no, facendosi un regalo a tema, come questi cinque gadget tech ispirati a Star Wars.

Il calendario perpetuo di Star Wars, un’ottima idea regalo

Un accessorio decorativo, ma anche funzionale e pratico: è il calendario perpetuo da tavolo di Star Wars che, grazie alle dimensioni contenute (misura circa 20×7,8×12 cm), può essere facilmente tenuto su una mensola o sulla scrivania. Realizzato in resina e dipinto a mano, il calendario 3D include cinque blocchetti rotanti numerati che, ruotati manualmente, permettono di segnare giorni e mesi, anno dopo anno. È una perfetta idea regalo per gli appassionati dell’universo di Star Wars, ma anche un gadget originale per personalizzare l’ufficio, la zona gaming o la cameretta.

Calendario perpetuo Star Wars

Lampada proiettore di Star Wars, perfetta anche per i bambini

Per chi sogna di trasformare (almeno per una notte) la propria stanza in una galassia lontana, il gadget giusto è la lampada proiettore di Star Wars. Una volta accesa, la lampada proietta su pareti e soffitto immagini ispirate alla saga di George Lucas, come simboli e personaggi. A misura di comodino (è grande circa 12,3×11,2 cm) ogni lampada include due scene diverse – le immagini proiettate nella stanza sono quindi intercambiabili – e un coperchio in plastica che può essere usato per ottenere una semplice luce d’ambiente.

Luce Proiettore Star Wars

Sveglia R2-D2, una funzione inedita per il celebre robot

Abile, leale e pieno di risorse, R2-D2 è uno dei personaggi più amati dell’universo di Star Wars. Nonostante non parli come gli umani, il suo linguaggio di suoni elettronici risulta comunque comprensibile e viene "tradotto" dalle reazioni degli altri protagonisti. Quale gadget migliore di una sveglia, allora, potrebbe avere le sembianze di questo personaggio? Questo orologio da tavolo a tema Star Wars, che è alto 13 e largo 11 cm, segna l’ora, il giorno e il mese e può essere appunto usato come sveglia: il suono è simile a quello prodotto dal personaggio nei film.

Sveglia R2D2

Spada laser con controllo del movimento, un must per i fan della saga

Probabilmente uno dei gadget a tema Star Wars più diffusi, la spada laser non ha bisogno di presentazioni. In commercio ne esistono innumerevoli varianti più o meno economiche e realistiche, ma questo modello è particolarmente interessante per la qualità dei materiali e il funzionamento. La spada può infatti essere attivata con i comandi manuali, ovvero tramite i pulsanti, oppure con il controllo del movimento, dove sono i gesti come la rotazione, la pugnalata o il tiro a innescare accensione, spegnimento, variazioni di colore ed effetti sonori. La spada laser dispone di sedici suoni diversi e di dodici tonalità di colore, tutti ispirati ai film. Le tecnologie di cui è dotata, inoltre, simulano fedelmente le dinamiche di oscillazione e impatto tipiche dei duelli che si vedono nella saga. L’impugnatura è in alluminio solido, mentre la lama, lunga 82 cm, è in policarbonato ad alta resistenza.

Spada Laser

Ombrello pieghevole di Star Wars, compatto e davvero originale

A tutti fa comodo un ombrello pieghevole da tenere a portata di mano nello zaino o nella borsa, ma quando questo pratico oggetto è a tema Star Wars affrontare le giornate di pioggia ha tutto un altro gusto. Questo piccolo ombrello portatile una volta chiuso misura appena 30×5 cm. Quando è aperto, invece, raggiunge un diametro di 100 cm e un’altezza di 57 cm e soprattutto mostra una grafica colorata che richiama R2-D2. L’apertura avviene tramite un pulsante, il rivestimento è in poliestere e la struttura è composta da 8 stecche resistenti e antiruggine.

Ombrello pieghevole