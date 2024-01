Il film con Britney Spears per la prima volta in streaming

Fonte foto: Netflix

È l’inizio del 2001 quando Britney Spears, all’epoca già una popstar di fama globale (nei due anni precedenti erano usciti gli album “…Baby One More Time” e “Oops!… I Did It Again”), annuncia di essere pronta a fare il suo debutto cinematografico. Il progetto viene praticamente creato su misura per lei, anche con il contributo Shonda Rhimes, e diventa il film Crossroads – Le strade della vita. Uscito nel 2002, il film ottenne da subito un grande successo, ma da allora non è mai stato disponibile in streaming. Le cose stanno però per cambiare: Crossroads arriva su Netflix fra poche settimane.

La trama di Crossroads – Le strade della vita

Diretto da Tamra Davis, Crossroads ha per protagoniste tre amiche – Lucy, Kit e Mimi – che da bambine seppelliscono una “scatola dei desideri” promettendosi di aprirla insieme dopo il diploma. Mentre gli anni passano, però, l’amicizia che le lega perde vigore.

Il giorno del diploma, sebbene siano ormai diventate molto diverse una dall’altra, le tre ragazze riaprono la scatola e leggono i desideri che vi avevano custodito, ricordando le bambine che sono state. Le protagoniste compiono a quel punto un viaggio insieme verso la California che sarà l’occasione sia per riscoprire la loro amicizia sia per vedere sotto una nuova luce i desideri che un tempo avevano sognato di realizzare.

Curiosità su Crossroads con Britney Spears

Nella colonna sonora del film sono presenti diverse canzoni firmate dalla stessa Britney Spears, tra cui i singoli Overprotected, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman e I Love Rock ‘n’ Roll, tutti tratti dall’album del 2001 “Britney”.

Nel cast del film Crossroads c’è anche la sorella minore di Britney, Jamie Lynn Spears: nata nel 1991, interpreta Lucy Wagner da bambina. Più recentemente Jamie Lynn Spears è stata tra i protagonisti della serie Il colore delle magnolie, uscita nel 2019 su Netflix.

Nel cast di Crossroads ci sono anche Anson Mount (che interpreta Ben), Zoe Saldana (Kit), Taryn Manning (Mimi), Dan Aykroyd (Pete Wagner), Kim Cattrall (Caroline) e Justin Long (Henry).

Quando esce Crossroads su Netflix

Crossroads – Le strade della vita sarà disponibile su Netflix dal 15 febbraio.

Gli altri film con Britney Spears in streaming

Crossroads è stato il suo esordio cinematografico e il suo film da protagonista, ma Britney Spears compare brevemente anche in altri film degli anni successivi.

La popstar appare ad esempio in vari cameo in Austin Powers in Goldmember, del 2002 (disponibile a noleggio su Apple Tv e altre piattaforme), in Pauly Shore Is Dead, del 2004 (su YouTube) e in Animali da ufficio, del 2019 (a noleggio si Google Play Film, Apple Tv e Prime Video).

La cantante compare anche in alcuni episodi speciali di varie serie tv: ad esempio in How I Met Your Mother (negli episodi 13 e 19 della terza stagione), in Glee (nella seconda puntata della seconda stagione) e in Sabrina, vita da strega (il primo episodio della quarta stagione).