Il film di Natale con il protagonista di Sex Education

È ancora novembre, ma gli indizi del Natale in arrivo sono ovunque: i negozi hanno già esposto gli abeti coperti di finta neve e decorazioni rosse e oro, le strade del centro si stanno addobbando con le immancabili luminarie… e, sì, anche sulle piattaforme di streaming fioccano da giorni titoli di film dal sapore decisamente natalizio. Alcuni sono già usciti (come Falling for Christmas con Lindsay Lohan, dal 10 novembre su Netflix), altri lo faranno a breve. È il caso di Your Christmas or Mine?, in arrivo su Prime Video.

Chi recita in Your Christmas or Mine?

Il protagonista maschile della commedia natalizia è Asa Butterfield, l’inconfondibile protagonista della serie Netflix Sex Education, nella quale interpreta Otis. Classe 1997, l’attore britannico ha recitato anche in Il bambino con il pigiama a righe, Hugo Cabret, Ender’s Game, Lo spazio che ci unisce e Tata Matilda e il grande botto.

Al suo fianco in Your Christmas or Mine? c’è Cora Kirk. Completano il cast Alex Jennings (già visto in The Crown), Harriet Walter (Killing Eve), Daniel Mays (Fisherman’s Friends), David Bradley (che è stato Argus Gazza nella saga di Harry Potter e Walder Frey in Il Trono di Spade), Angela Griffin (White Lines), Natalie Gumede (Titans), Lucien Laviscount (Emily in Paris) e Ram John Holder (Desmond’s).

La trama del film di Natale

I protagonisti del film sono James (interpretato da Asa Butterfield) e Hayley (Cora Kirk), una coppia. Siamo nei giorni a ridosso del Natale e i due si salutano affettuosamente nella stazione ferroviaria di Londra prima di raggiungere le rispettive famiglie per le feste. Poco dopo, però, entrambi inaspettatamente prendono la stessa folle decisione: cambiare treno e sorprendersi a vicenda.

Hayley si ritrova così in una enorme villa nella campagna di Gloucester, ignara del fatto che qui festeggiare il Natale non è proprio una tradizione di famiglia. Anzi, la festa non è proprio contemplata. James invece si dirige a nord, in una piccola casa bifamiliare nel Macclesfield e viene accolto nel folle e festosissimo caos che solo una grande famiglia può creare.

Purtroppo, porre rimedio al disguido e ricongiungersi, per James e Hayley, non è possibile: l’intero Paese è ricoperto da una inedita nevicata che blocca i trasporti e le strade. I due restano dunque intrappolati uno nella famiglia dell’altro, assistendo a tradizioni natalizie che vengono capovolte e segreti che vengono rivelati. I due amanti si renderanno presto conto di non conoscersi a vicenda così bene come pensavano.

Your Christmas or Mine? in streaming

Diretto da Jim O’Hanlon (che ha già messo la firma su Catastrophe e Trying), il film Your Christmas or Mine? promette di essere commovente e tenero. Sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su Prime Video.

