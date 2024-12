Cosa vedere in streaming oggi 23 dicembre 2024

Da oggi l’atmosfera delle feste è ufficialmente la sola protagonista: ecco le migliori serie tv e film da guardare in streaming per prepararsi al Natale 2024

Fonte foto: Shutterstock

Di cosa hai bisogno per immergerti una volta per tutte nell’atmosfera delle feste? Forse di una favola magica che scalda il cuore, da vedere insieme a tutta la famiglia? Di una storia d’amore che, nonostante le difficoltà, sboccia gioiosamente sotto i primi fiocchi di neve e le luci dell’albero di Natale? O magari di una trama un po’ dissacrante, ma sicuramente tutta da ridere? Qualunque sia la tua predilezione, sulle principali piattaforme di streaming trovi il titolo giusto da guardare oggi per prepararti al Natale 2024.

Cosa vedere oggi su Netflix

Le commedie romantiche natalizie su Netflix non mancano mai. Tra i titoli da recuperare c’è Falling for Christmas, con Lindsay Lohan nei panni di un’ereditiera viziata che, dopo che un incidente sulle piste le ha causato un’amnesia, passa le feste di Natale sotto le cure di un vedovo caduto in disgrazia e di sua figlia.

Era solo un messaggio prima di Natale invece è un film del 2023 in cui un messaggio inaspettato spinge Addie a intraprendere un viaggio in Vermont per le feste: qui stringe una speciale amicizia che cambierà per sempre la sua vita.

Chi vuole tenersi ancora per qualche ora a distanza dai contenuti natalizi può recuperare invece una novità di questi ultimi giorni, ovvero il documentario Julia’s Stepping Stones: la storia di Julia Reichert in cui la regista premio Oscar riflette su ciò che l’ha resa una documentarista all’avanguardia.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Tratta dal romanzo del 2016 The Expatriates di Janice Y. K. Lee, la miniserie Expats ha come protagoniste Nicole Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo nei panni di tre donne espatriate i cui destini si incrociano tragicamente. È considerata una delle uscite migliori del 2024 su Prime Video ed è una visione consigliata solo a chi apprezza i drammi con una vena particolarmente tragica.

Cosa vedere oggi su Disney+

Per prepararsi al Natale su Disney+ si possono recuperare Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!, film di animazione per tutta la famiglia, oppure Scivolando sulla neve, la classica commedia natalizia con un pizzico di magia e buoni sentimenti.

Chi cerca qualcosa di genere diverso può recuperare invece Indiana Jones e il Quadrante del Destino, film uscito quest’anno e ultimo capitolo dell’avventuroso franchise diventato un cult.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Le opzioni natalizie non mancano nemmeno su Apple Tv+. Ci sono tra gli altri Spirited, commedia musicale natalizia con Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer, e Mariah Carey’s Magical Christmas Special, speciale delle feste con protagonista una vera e propria madrina del Natale – o, almeno, delle sue colonne sonore più longeve.

Sulla piattaforma si può vedere anche Ted Lasso: The Missing Christmas Mustache, cortometraggio in stop-motion con le voci del cast dell’apprezzata serie tv.

È una bella favola anche Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, che ha tra l’altro vinto l’Oscar come migliore cortometraggio di animazione.

Infine, appuntamento natalizio oggi alle 18.50 su Sky UNO e in streaming su NOW con Tutti a scuola, uno speciale sul mondo della scuola a cura della Andrea Bocelli Foundation. Alle 21.15 invece va in onda il finale della serie tv Sky original Piedone – Uno sbirro a Napoli.