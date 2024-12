Cosa vedere in streaming oggi 24 dicembre 2024

La novità di oggi è l’uscita di A Quiet Place – Giorno 1, ma non mancano i film natalizi per tutti i gusti e le età. Ecco i migliori titoli da cercare sulle principali piattaforme

Oggi è la Vigilia di Natale e ovviamente sulle principali piattaforme di streaming non mancano i titoli in linea con l’atmosfera di questi giorni. Per chi cerca qualcosa di completamente diverso, invece, è utile sapere che arriva oggi in streaming anche il film A Quiet Place – Giorno 1, prequel dell’acclamato thriller-horror uscito sei anni fa.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix Your Friend, Nate Bargatze, speciale comico (il terzo su Netflix per Bargatze) di questo cabarettista e attore statunitense. Scavando nel catalogo della piattaforma di streaming, però, si trovano numerosi classici delle feste, perfetti da guardare nel giorno della Vigilia.

Per gli amanti delle commedie romantiche a sfondo natalizio ci sono ad esempio i film The Merry Gentlemen e Appuntamento a Natale. Una visione indicata per tutta la famiglia è invece Scrooge – Canto di Natale, versione animata della celebre storia di Charles Dickens.

In A Very Murray Christmas è la Vigilia di Natale e Bill Murray (nei panni di sé stesso) attende gli ospiti al Carlyle Hotel di New York per registrare una puntata di Christmas Special, ma nessuno arriva per via di una tempesta che ha paralizzato la città. Murray dovrà quindi trovare un piano alternativo per il suo Natale.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Anche su Prime Video ci sono diversi titoli ottimi per "celebrare" la Vigilia di Natale. La novità di quest’anno, uscita a inizio dicembre, è Jack Whitehall Missione Natale.

Cercando nel vasto catalogo, però, si trovano anche Buon Natale da Candy Cane Lane, commedia per tutta la famiglia con protagonista Eddie Murphy, e Il tuo Natale o il mio, una storia sentimentale con la star di Sex Education Asa Butterfield.

Un’alternativa italiana è Elf Me, film di Natale con Lillo Petrolo nei panni di Trip, un elfo di Babbo Natale che si mette nei guai quando decide di aiutare un ragazzino in difficoltà.

Cosa vedere oggi su Disney+

Miracolo nella 34esima strada è diventato un classico del cinema natalizio, e si trova su Disney+. Nella trama l’anziano Kris Kringle si ritrova a impersonare Babbo Natale presso i grandi magazzini Macy’s. Il suo successo con i bambini è immediato e lui, con grande sicurezza, afferma di essere in effetti il vero Babbo Natale.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Come accennato, esce oggi su Paramount+ il film A Quiet Place – Giorno 1. Prequel e spin-off di A Quiet Place (del 2018), il film racconta l’inizio dell’invasione aliena di cui gli spettatori hanno già visto le terribili conseguenze negli altri film del franchise.

Cerchi invece qualcosa da guardare con i più piccoli? Su Apple Tv+ si possono recuperare alcune dolci e buffe storie natalizie con protagonisti Snoopy e i suoi amici: ad esempio, The Snoopy Show — Happiness Is Holiday Traditions, The Snoopy Show — Happiness Is the Gift of Giving, It’s Christmastime Again, Charlie Brown, e Charlie Brown’s Christmas Tales.

Su Sky Nature e in streaming su NOW, invece, si può vedere da oggi Le linci selvagge, documentario spettacolare su una famiglia di linci nel loro habitat naturale, riprese mentre la loro vita scorre al ritmo delle stagioni.