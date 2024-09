Un attore di Sex Education protagonista di una nuova serie thriller

La nuova serie si intitola Out of the Dust ed è un thriller psicologico ambientato in una setta cristiana conservatrice

Fonte foto: Netflix

In Sex Education, apprezzata serie tv Netflix (nella foto) che si è conclusa nel 2023 con la quarta stagione, Asa Butterfield interpreta il protagonista Otis, un insicuro e impacciato adolescente alle prese con sessualità, primi amori e drammi scolastici. L’attore britannico, classe 1997, tornerà presto sulla stessa piattaforma di streaming, ma in un contesto completamente diverso: un thriller psicologico ambientato in una immaginaria setta cristiana conservatrice.

La nuova serie tv Netflix con Asa Butterfield

La nuova serie tv si chiama Out of the Dust ed è creata da Julie Gearey, già nota per aver messo la firma su Intergalactic, serie tv britannica che ha fatto il suo debutto nel 2021, ma è stata cancellata dopo una sola stagione (in Italia è stata trasmessa su Sky e in streaming su NOW).

La trama racconta di una moglie e madre devota di nome Rosie che, insieme al marito Adam (interpretato da Butterfield) e alla figlia, vive in una comunità cristiana particolarmente chiusa e conservatrice.

Quando incontra Sam, un detenuto evaso, Rosie diventa improvvisamente consapevole delle limitazioni del mondo in cui vive e si domanda se la comunità in cui abita abbia davvero a cuore i suoi interessi. Soprattutto, la giovane donna si ritrova protagonista di un intenso e pericoloso percorso di emancipazione femminile, personale e sessuale.

Dall’altra parte, il suo matrimonio comincia a vacillare. Ma dato il passato criminale dell’uomo che adesso le appare come un salvatore, Rosie deve chiedersi dove sarà davvero più al sicuro: con Sam o nella setta?

Il cast di Out of the Dust

Oltre al già citato Butterfield, il cast di Out of the Dust include Molly Windsor (già vista in War of the Worlds e qui nei panni della protagonista Rosie), Fra Fee (noto per Hawkeye e Rebel Moon, qui nel ruolo di Sam), Christopher Eccleston (visto in True Detective e qui nel ruolo del signor Phillips) e Siobhan Finneran (che interpreta la signora Phillips).

Una foto dei protagonisti è stata recentemente diffusa da Netflix:

🚨 NEWS 🚨 Asa Butterfield joins Fra Fee, Molly Windsor, Siobhan Finneran, and Christopher Eccleston in new series, OUT OF THE DUST. pic.twitter.com/z3TtrTxtkk — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 27, 2024

La regia della serie tv è di Jim Loach (noto per Criminal Record) e Philippa Langdale (A Discovery of Witches). Iona Vrolyk e Myar Craig-Brown sono executive producers per Double Dutch Productions insieme a Gearey, che ha creato e scritto la serie. Nick Pitt è produttore.

Quando esce Out of the Dust su Netflix

Out of the Dust sarà composta la sei episodi. Le riprese sono iniziate ad agosto 2024 e dunque sono attualmente ancora in corso nel Regno Unito.

La serie sarà successivamente disponibile su Netflix, ma non è ancora stata comunicata una data di uscita.