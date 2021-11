Il robot aspirapolvere Xiaomi sotto 300 euro da comprare ora

Single, lavoratori stacanovisti, casalinghe disperate: cos’hanno in comune queste tre figure, così distanti tra loro? Il desiderio (o l’esigenza, molto spesso) di avere qualcuno che gli dia una mano con le pulizie domestiche. O qualcosa, nel nuovo millennio: un robot aspirapolvere, meglio ancora se con il pannetto lavapavimenti.

Nel 2021, d’altronde, anche le pulizie di casa sono smart e la tecnologia può venirci incontro anche in questo fastidioso ambito con prodotti efficaci, che non costano però troppo. Come al solito, quando si parla di prodotti efficaci ma economici, Xiaomi ne ha uno da offrire a tutti: in questo caso è il robot aspirapolvere con pannetto lavapavimenti Vacuum-Mop PRO. Un dispositivo dotato di tecnologia evoluta, che altri produttori fanno pagare ben di più. Un dispositivo che, tra l’altro, negli ultimi tempi è anche sceso parecchio di prezzo su Amazon.

Xiaomi Vacuum-Mop PRO

Lo Xiaomi Vacuum-Mop PRO è un robot aspirapolvere dotato di pannetto lavapavimenti, che esteticamente assomiglia a molti altri (in realtà si assomigliano tutti), con una potenza di aspirazione di 2.100 PA (cioè Pascal, unità di misura della pressione dell’aria esercitata per aspirare).

Non si tratta del valore più alto sul mercato, ma comunque di una potenza più che sufficiente per aspirare gran parte dello sporco presente sul pavimento, compresi i peli di cani, gatti, conigli nani e altri animali d’affezione.

Il vero plus di questo robot aspirapolvere Xiaomi è la mappatura della casa, grazie ai 12 sensori (laser compreso) montati sulla torretta rotante che inviano i dati raccolti all’app, la quale procede poi a disegnare una mappa editabile dalla quale possiamo anche escludere alcune stanze, concentrando la pulizia solo sulle altre.

Una volta scelte le stanze da far pulire al robot, l’intelligenza artificiale impara una pulizia dopo l’altra quali sono i percorsi migliori per un’azione più efficace.

La batteria, da 3.500 mAh, basta per pulire una casa di circa 90-100 metri quadrati se non ci sono troppi ostacoli e troppi giri da fare per raggiungere le zone più ostiche. In linea di massima (e questo vale per tutti i robot aspirapolvere) è sempre meglio sollevare le sedie e spostare gli ostacoli prima di avviare la pulizia: il robot farà un lavoro migliore e terminerà molto prima.

Nessun problema, comunque, per gradini, scale e altri ostacoli perché vengono identificati senza problemi dallo Xiaomi Vacuum-Mop PRO.

Xiaomi Vacuum-Mop PRO: quanto costa

Xiaomi Vacuum-Mop PRO è stato lanciato sul mercato europeo l’anno scorso, al prezzo di 349,99 euro. Già all’epoca si trattava di un prezzo concorrenziale, se paragonato a quello di robot dalle funzioni equivalenti ma di marche più blasonate.

Xiaomi, come da abitudine, ha poi ribassato più volte il prezzo del Vacuum-Mop PRO e oggi, su Amazon lo compriamo a molto meno: 273 euro (-76,99 euro, -22%), venduto e spedito da un venditore terzo. Siete ancora con la scopa in mano?

Xiaomi Vacuum-Mop PRO – Robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura della casa