Il triplete del Manchester United: i retroscena di un sogno

Fonte foto: Sampson Collins/Prime Video

È in arrivo una novità per gli amanti del calcio e delle imprese sportive. Parliamo di 99, questo il titolo, ovvero la nuova docuserie che racconta la storia dell’iconica stagione del Manchester United che vinse il triplete. Per la squadra di calcio inglese quella del 1999 è stata una stagione straordinaria, rimasta in bilico fino all’ultimo minuto di gioco, e di cui questo documentario in tre parti, in uscita fra poche settimane su Prime Video, vuole raccontare retroscena, drammi, scontri e miracoli.

Manchester United, la storia del triplete nel 1999

La docuserie 99 esce in occasione del venticinquesimo anniversario della tripla vittoria del Manchester United, un evento che ha segnato la storia del calcio. La squadra, infatti, nel 1999 vinse Premier League, FA Cup e UEFA Champions League.

La gloria europea arrivò in modo decisamente inaspettato per il Manchester United, il cui allenatore era Alex Ferguson. I tre trofei furono vinti dalla squadra in soli dieci giorni e nella strada verso il trionfo non sono mancati ostacoli, lotte personali e conflitti tra i giocatori. Ma poi è arrivato l’incredibile colpo di scena finale, ovvero i due gol segnati nei minuti di recupero della finale di UEFA Champions League del 1999.

Recuperando storie inedite e testimonianze dirette, la docuserie diretta da Sampson Collins vuole raccontare il percorso della squadra inglese verso questa incredibile vittoria in rimonta che ha tra l’altro portato al primo triplete nella storia del calcio inglese.

Il trailer di 99, la docuserie sul triplete del Manchester

Come si intuisce dal trailer, nella docuserie 99 ci sono filmati dallo spogliatoio, nuove rivelazioni e gli interventi, venticinque anni dopo, dei protagonisti di quella stagione 1998/99, tra cui Sir Alex Ferguson, David Beckham, Andy Cole, Gary Neville, Phil Neville, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer e Dwight Yorke.

Ciascun episodio è dedicato a uno dei tre trofei e alcuni personaggi hanno un arco narrativo particolarmente approfondito: la loro storia personale si intreccia a quella collettiva, della squadra. Il regista ha avuto modo di parlare con allenatori e giocatori di quell’anno magico e questo, spiega Prime Video in una nota stampa, gli ha permesso «di scoprire l’intensità psicologica dei giocatori, il loro impegno a non arrendersi mai, qualunque cosa accadesse, e la loro volontà di rischiare tutto per entrare nella storia».

Prodotta da Ventureland di John Battsek, in collaborazione con Studio99 a Buzz16, la docuserie è realizzata con il contributo di Sir Alex Ferguson e dei giocatori e allenatori del Manchester United della stagione 1998/99.

Quando esce la docuserie 99 sul Manchester

99, la docuserie che racconta il triplete del Manchester United del 1999, sarà disponibile in streaming il 17 maggio 2024 su Prime Video.