Cosa vedere in streaming oggi 17 dicembre 2024

Una delle novità che arrivano oggi in streaming è un emozionante documentario sul viaggio che una famiglia ha compiuto con i propri figli prima che alcuni di questi perdessero la vista a causa di una malattia incurabile. Non mancano però le alternative di genere differenti: da una docuserie sportiva sul football a un documentario su Michael Jackson, passando per i nuovi episodi speciali di Natale dei Simpson. Ecco cosa guardare sulle principali piattaforme.

Cosa vedere oggi su Netflix

Buone notizie per gli appassionati di sport, e di storie di sport. Esce oggi su Netflix il documentario Aaron Rodgers: l’enigma del football americano. Quarterback della NFL, Aaron Rodgers ha subito recentemente un infortunio al tendine d’Achille e in questa docuserie sportiva racconta il suo percorso di recupero e gli alti e bassi della sua carriera.

È una novità di oggi anche Ronny Chieng: Love to Hate It, speciale di stand-up comedy in cui il comico e attore Ronny Chieng, originario della Malesia, racconta con ironia, come si legge nella breve descrizione fornita da Netflix, «i fallimenti delle cure per la fertilità, il lato oscuro dell’autoaiuto maschile e la vulnerabilità dei genitori alle truffe».

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da pochi giorni è disponibile su Prime Video This Is It, documentario del 2009 su Michael Jackson diretto da Kenny Ortega. Tra interviste e riprese backstage, il docufilm racconta la preparazione dell’artista a una serie di concerti sold-out a Londra.

Cosa vedere oggi su Disney+

Quando a tre dei loro quattro figli viene diagnosticata la retinite pigmentosa, una malattia incurabile che porta a gravi problemi alla vista, la famiglia Pelletier decide di partire per un incredibile viaggio intorno al mondo per fare in modo che i figli possano vedere quanto più possibile prima dell’avanzare della malattia. L’esperienza è raccontata nel documentario di National Geographic dal titolo Blink, disponibile da oggi su Disney+.

Esce oggi anche un doppio episodio speciale dei Simpson, in occasione del trentacinquesimo anniversario della popolare serie animata. Il titolo è I Simpson: O C’mon All Ye Faithful.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da pochi giorni su Paramount+ c’è Il Natale country di SpongeBob e Sandy, in cui la famiglia Cheeks si riunisce a Bikini Bottom per salvare il Natale.

Chi è in vena di guardare o riguardare un grande classico, invece, sulla stessa piattaforma trova la pluripremiata e pluricitata serie I segreti di Twin Peaks ideata da David Lynch e Mark Frost, da tempo diventata un cult. Sono disponibili sia le prime due stagioni uscite tra il 1990 e il 1991, sia il revival (cioè la terza stagione) uscita nel 2017. Sulla piattaforma c’è anche il film Fuoco cammina con me.