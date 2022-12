Il video più visto su YouTube nel 2022 è Bello Bello

Come ogni anno, come ogni dicembre, è tempo di bilanci e di classifiche. Le fa anche YouTube, che ha reso noti i video, i video musicale e gli short con più visualizzazioni del 2022, in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è disponibile. Ovviamente Italia inclusa, e il nostro Paese si conferma amante della TV, anche su Internet: il video più visto su YouTube quest’anno è stato pubblicato dal profilo ufficiale di Italia’s Got Talent, il programma televisivo di Sky.

Si tratta dell’esibizione di Federico Martelli, che canta la sua canzone "Bello bello" davanti ai quattro giudici del programma, Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio, che a fine esibizione gli hanno persino tributato la standing ovation. Successo replicato su YouTube Italia: 4,6 milioni di visualizzazioni.

YouTube Italia: la classifica 2022

La classifica dei video non musicali più visti nel 2022 su YouTube incorona Federico Martelli, che fa quasi due milioni di view in più rispetto al secondo classificato: il video del soldato russo che si arrende agli ucraini, chiama la mamma e piange. Al terzo posto c’è Muschio selvaggio, la stranissima puntata in cui Fedez e i suoi ospiti vengono doppiati dai doppiatori degli Avengers.

Italia’s Got Talent – BELLO BELLO la hit di Federico Martelli a Italia’s Got Talent

Fanpage.it – Soldato russo si arrende, donne ucraine lo sfamano e gli fanno chiamare la madre: scoppia a piangere

Muschio selvaggio – Ep.77 Gli Avengers del calcio con Bonucci e Chiellini – Muschio Selvaggio Podcast

Pera Toons – POVERO GABBIANO contro Kenny – Pera Toons 105

Mr.Heang Update – 100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool

FavijTV – INCONTRO LA MIA EX RAGAZZA DOPO 8 ANNI

Travel Alone Idea Cheapest Private Room on Japan’s Overnight Sleeper Train 😴 12 Hour Trip from Tokyo 寝台特急サンライズ出雲 vlog

Michele Molteni – MINI BUNKER COMPLETATO!

Uccio De Santis – Mudù – Le Brevissime dal dentista e ginecologo

NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show

YouTube Italia: la classifica degli Short 2022

Gli short sono il nuovo formato breve di YouTube, sempre più importante per la piattaforma anche alla luce dei numeri: milioni e milioni di visualizzazioni. A conferma di ciò c’è il fatto che lo short più visto di tutti (Il rompicapo più facile del mondo) ha totalizzato 8 milioni di visualizzazioni, quasi il doppio del video di Bello Bello.