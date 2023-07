Iliad, cosa succede quando finiscono i Giga

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: REPORT / Shutterstock.com

Le offerte Iliad prevedono la possibilità di sfruttare un bundle dati ben preciso: non ci sono, infatti, tariffe con Giga illimitati. Per i clienti dell’operatore, quindi, è necessario gestire il traffico dati disponibile nel corso del mese e prima del rinnovo dell’offerta.

Cosa succede, però, quando finiscono i Giga dell’offerta Iliad? L’operatore è noto per la sua massima trasparenza e, anche in questo caso, adotta una politica ben precisa e senza cavilli o clausole nascoste nelle condizioni contrattuali.

Ecco, quindi, cosa accade una volta che i Giga dell’offerta Iliad sono finiti e come aumentare il bundle dati a propria disposizione per poter sfruttare al massimo la rete dell’operatore e il proprio smartphone in mobilità.

Giga finiti con Iliad: cosa succede

Iliad, come altri operatori, consente la navigazione extra-soglia con una tariffazione a consumo. Il meccanismo adottato da Iliad è molto semplice. Una volta terminati i Giga dell’offerta, infatti, è possibile continuare a navigare fino al rinnovo successivo (con azzeramento del contatore dei Giga utilizzati).

La navigazione prevede un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB con addebito sul credito residuo della SIM Iliad. Il costo viene adottato (almeno per il momento) per tutte le offerte proposte da Iliad, una volta esauriti i Giga.

Da notare, però, che la navigazione extra-soglia si attiva solo previo consenso del cliente. Per sbloccare la possibilità di navigare una volta finiti i Giga della propria tariffa bisogna accedere all’Area Personale del sito Iliad e attivare l’opzione relativa nella sezione Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait.

Per utilizzare la navigazione extra-soglia è necessario accertarsi di avere credito disponibile sulla SIM. Se il credito c’è ma la navigazione non funziona dopo aver finito i Giga e aver attivato la navigazione extra-soglia potrebbero essere in corso dei problemi con la rete Iliad. Se la connessione è lenta è possibile provare a migliorare la ricezione con Iliad.

Come aggiungere Giga aggiuntivi con Iliad

Iliad, per il momento, non prevede opzioni aggiuntivi per avere Giga extra. Gli utenti, quindi, devono gestire il traffico dati disponibile nel corso del mese per evitare di finire i Giga e dover attivare la navigazione extra-soglia a consumo.

C’è, però, un’alternativa da considerare. In alcuni casi, infatti, è possibile optare per il cambio offerta con Iliad, passando ad una tariffa con più Giga. Quest’opzione è valida solo per alcuni utenti: il cambio tariffa, infatti, può avvenire solo se, al momento della richiesta, Iliad propone una tariffa con pari costo oppure con un costo mensile superiore.

Per richiedere il cambio offerta con Iliad e, quindi, aumentare i Giga disponibili è possibile accedere all’Area Personale del sito ufficiale Iliad. A questo punto è possibile andare in La mia Offerta e poi accedere alla sezione Cambio Offerta per procedere con l’attivazione di una nuova tariffa con più traffico dati.