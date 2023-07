Come migliorare ricezione Iliad

Fonte foto: Claudio Divizia / Shutterstock.com

Iliad è uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia e, fin dal debutto avvenuto nel 2018, ha fatto registrare una rapida crescita del numero dei clienti oltre che un progressivo potenziamento della rete. Oggi, infatti, Iliad propone, oltre al 3G e al 4G, anche il 5G, garantendo una copertura capillare del territorio nazionale.

È possibile, però, dover fare i conti con un problema di ricezione della rete Iliad. Questo tipo di problemi può essere legato a diversi fattori che, in un modo o in un altro, pregiudicano la velocità della connessione in mobilità. Ecco, quindi, come fare per migliorare il segnale della rete Iliad e come fare per verificare la copertura garantita dall’operatore.

Come verificare copertura rete Iliad

Con Iliad è possibile accedere alle reti 2G, 3G, 4G e 5G. Per un quadro dettagliato della copertura della rete Iliad su tutto il territorio nazionale è possibile fare riferimento alla sezione Copertura del sito web dell’operatore, iliad.it.

Per accedere a questa sezione è possibile scorrere la Home Page del sito fino alla fine e, sotto la voce I TUOI SERVIZI, premere su Verifica copertura. In questa nuova pagina è presente una mappa interattiva del Paese con la possibilità di verificare, nel dettaglio, le aree in cui la rete Iliad non è presente e quelle dove, invece, è disponibile.

Per quanto riguarda il 5G, invece, da questa sezione è possibile raggiungere il mini sito che Iliad dedica alla rete 5G dove poter verificare la copertura e i dispositivi compatibili. Se in un’area è presenta la copertura ma la connessione non funziona potrebbero esserci dei problemi con la rete Iliad.

Come migliorare segnale Iliad

Ci sono vari accorgimenti da adottare per migliorare il segnale della rete Iliad. Molto dipende dal tipo di problema che si sta riscontrando. Nel caso in cui il 4G dovesse essere particolarmente lento, ad esempio, sarà possibile forzare lo smartphone ad utilizzare solo il 3G che, in genere, presenta una copertura migliore e una rete più stabile.

Quest’impostazione può essere abilitata dalle Impostazioni dello smartphone, nella sezione dedicata alla connessione dati. Un altro sistema per migliorare il segnale della rete Iliad è usare il 5G, molto più veloce rispetto agli standard precedenti.

Per usare il 5G di Iliad è necessario avere una tariffa con 5G incluso (molte offerte dell’operatore si fermano al 4G) ed avere un dispositivo compatibile (l’elenco degli smartphone abilitati al 5G Iliad è disponibile sul sito dell’operatore).

Purtroppo, non ci sono molti altri accorgimenti da mettere in pratica per migliorare la ricezione della rete Iliad. Nel caso in cui la copertura della rete Iliad risulti essere scarsa nella zona in cui si vive o si lavora, quindi, bisognerà valutare il cambio operatore, in modo da poter sfruttare una rete con una ricezione migliore.

Iliad non ha accordi con operatori virtuali. Di conseguenza, oltre agli operatori tradizionali Vodafone, TIM e WINDTRE, è possibile valutare anche tutti i provider virtuali (PosteMobile, Fastweb, CoopVoce etc.) per trovare una tariffa conveniente alternativa a quella proposta da Iliad.