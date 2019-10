Iliad, problemi con le chiamate internazionali: cosa sta accadendo

29 Ottobre 2019 - Uno strano problema affligge gli utenti Iliad. Quando si effettuano chiamate internazionali verso i prefissi compresi nel proprio abbonamento (quindi chiamate internazionali gratuite), la conversazione cade improvvisamente poco prima dei 20 minuti. Senza nessun motivo apparente. Molto probabilmente molti di voi non se ne sono nemmeno accorti, ma è un’anomalia che hanno scovato i colleghi di UniversoFree, dopo le segnalazioni di alcuni clienti Iliad.

L’operatore telefonico è stato avvertito dell’inconveniente ed è già al lavoro per risolvere la questione. Non si tratta certo di un problema che coinvolge milioni di utenti, ma si tratta comunque di una strana anomalia che deve essere risolta. Con la fine dei costi per il roaming sono sempre di più le persone che utilizzano il proprio smartphone per chiamate internazionali ed essendo Iliad uno degli operatori più in crescita nell’ultimo periodo avrà sicuramente come clienti persone che che per lavoro devono effettuare chiamate all’estero.

Iliad problemi con le chiamate internazionali: il caso

Iliad offre ai propri clienti la possibilità di chiamare alcune numerazioni internazionali (tutte le più importanti) gratuitamente, sfruttando i minuti illimitati del proprio abbonamento mensile. Da un po’ di tempo, però, alcuni utenti segnalano uno strano problema: le chiamate internazionali si bloccano poco prima dei 20 minuti di durata. La linea cade e l’utente è obbligato a richiamare la persona con cui stava chiamando.

Non si conoscono i motivi di questa anomalia, ma l’operatore è stato avvertito e sta facendo i dovuti controlli. Sicuramente nei prossimi giorni verrà risolto e ne sapremo di più.

Chi colpisce delle chiamate internazionali Iliad

Dai test fatti dai ragazzi di UniversoFree, l’anomalia colpisce tutti i clienti Iliad che provano a fare una chiamata internazionale verso i numeri compresi nel proprio abbonamento telefonico. Il problema è molto fastidioso e alla fine riguarda un numero esiguo di persone, solo coloro che fanno chiamate di lavoro internazionali dalla durata di più di 20 minuti. Ma potrebbe anche colpire coloro che chiamano un call center posizionato fuori dall’Italia. E in molti casi le chiamate con i call center durano più di 20 minuti.