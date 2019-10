Iliad, cosa sono e come utilizzare i codici segreti

26 Ottobre 2019 - In questi mesi abbiamo imparato a conoscere molto bene Iliad, il quarto operatore telefonico italiano che in poco tempo è riuscito a conquistare la fiducia dei consumatori grazie a una politica chiara basata su prezzi fissi e che non aumentano nel tempo. Nell’abbonamento di Iliad sono comprese anche altre funzionalità, come ad esempio la segreteria telefonica gratuita che permette di ricevere una notifica o un’e-mail nel caso in cui non abbiamo risposto a una chiamata.

Per gestire le funzionalità della segreteria telefonica di Iliad abbiamo a disposizione diversi strumenti: l’app Segreteria Visiva, che permette solamente di controllare i numeri che ci hanno cercato e di ascoltare i messaggi ricevuti; l’area personale per gestire le varie opzioni; dei codici segreti che permettono di disattivare la segreteria telefonica o per aumentarne le potenzialità. Se i primi due strumenti sono abbastanza conosciuti dagli utenti, i codici segreti Iliad sono una vera novità. Basta digitarli sullo schermo del proprio telefono per attivare funzionalità nascoste. Ecco come utilizzarli.

Segreteria telefonica Iliad: app e area personale

Per la segreteria telefonica Iliad ha sviluppato un’app ad hoc: si chiama Segreteria Visiva ed è disponibile gratis sul Google Play Store. L’applicazione permette di controllare le chiamate che si sono ricevute e i messaggi lasciati in segreteria dalle persone che ci hanno contattato. Ma oltre a queste due funzionalità, gli strumenti messi a disposizione sono abbastanza limitati.

Per gestire la segreteria telefonica è necessario accedere alla propria area personale. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, bisogna premere sulla voce di menu “Segreteria telefonica”. Si aprirà una schermata con quattro opzioni da poter attivare o disattivare: “Visualizza il numero del chiamante“; “Visualizza per ogni messaggio la data e l’orario della chiamata“; “Proteggi l’accesso alla tua segreteria telefonica tramite un codice“, “Personalizza l’annuncio della tua segreteria telefonica“. Infine è possibile inserire il proprio indirizzo di posta per ricevere le notifiche dei messaggi lasciati alla segreteria telefonica Iliad.

I codici segreti Iliad: cosa sono e come utilizzarli

Né nell’app né nell’area personale è possibile disattivare la segreteria telefonica, oppure prolungare il tempo d’attesa prima del trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica. Per farlo bisogna conoscere dei codici segreti. Ecco quali sono e come utilizzarli.