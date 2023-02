In Cina sta arrivando Xiaomi Civi 3, da noi Xiaomi Civi 2

La famiglia di smartphone Civi è quella che Xiaomi propone in Cina per gli amanti dei selfie e dei video ripresi tramite la fotocamera frontale, in particolare per il pubblico più giovane. L’ultimo modello uscito, attualmente in commercio solo in Cina, è Xiaomi Civi 2, ma secondo gli ultimi rumor Xiaomi sarebbe in procinto di rivelare il nuovo Xiaomi Civi 3. Nel frattempo, però, il Civi 2 sta finalmente facendo rotta dalla Cina all’Europa solo che non lo vedremo in Italia con questo nome.

Xiaomi Civi 3, lo smartphone per i selfie

Le ultime indiscrezioni a riguardo di un lancio imminente del nuovo Xiaomi Civi 3 arrivano dal sempre ben informato leaker Digital Chat Station, che rivela che il nuovo smartphone cinese avrà il SoC Mediatek Dimensity 8200, un cambio di produttore e anche di livello di potenza, visto che il Civi 2 attuale è dotato del Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Il display, di tipo AMOLED, dovrebbe avere una diagonale da 6,55 e sarebbe quello che Xiaomi utilizza già per altri modelli del gruppo lanciati negli scorsi mesi. Si tratterà di un pannello Full HD+ con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Dati che, nel 2023, non fanno più scalpore e sono ormai disponibili nella fascia media.

Il comparto fotografico di Xiaomi Civi 3 avrà un sensore Sony IMX800 da 50 MP, già scelto da Xiaomi per i suoi flagship Xiaomi 13 e Redmi K60 Pro. Questa scelta porta un miglioramento, anche se a parità di risoluzione, rispetto all’attuale Sony IMX766 che è usato nel Civi 2. Anche per la versione 3 del suo Civi, Xiaomi adotterà una configurazione a doppio sensore selfie da 32 MP.

Secondo le indiscrezioni Civi 3 sarà lanciato in Cina ad Aprile e, almeno con questo nome, difficilmente sarà proposto oltre i confini nazionali. Un po’ come già sta accadendo con il Civi 2 che in Europa è pronto al debutto, ma con il nome di Xiaomi 13 Lite 5G.

Xiaomi Civi 2 per l’Europa

Xiaomi 13 Lite 5G verrà annunciato dal produttore cinese al prossimo Mobile World Congress 2023 tra pochi giorni a Barcellona e ricalca in tutto e per tutto, tranne che per un dettaglio, le specifiche tecniche del Civi 2 destinato al solo mercato cinese. Il dettaglio in questione è la doppia fotocamera anteriore, che sarà sostituita da un sensore singolo da 32 MP.

Quindi su Xiaomi 13 Lite 5G troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 7 gen 1 a cui vengono affiancati 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Si parla anche di due versioni differenti da 8/256 GB e 12/256 GB. Il display è un AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Per foto e video ci sono tre sensori posteriori: il principale Sony IMX766 da 50 MP, un grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. La batteria inserita è una versione da 4.500 mAh che consente la ricarica rapida a 67W. A livello di connessione, oltre ovviamente al 5G, troviamo WiFi 6, Bluetooth 5.2 e NFC per i pagamenti contactless.

Il prezzo per la versione 8/128 GB dovrebbe essere di 499 euro, ma notizie certe si sapranno il giorno del lancio ufficiale. Cioè domani 26 febbraio.