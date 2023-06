È in corso una vera invasione di lumache giganti: ecco dove

Non è la prima volta che se ne parla, ma stavolta la preoccupazione è molto più forte. Le lumache giganti sono tornate a invadere la Florida e la loro puntuale apparizione non è affatto un buon segno: il pericolo principale è legato ai raccolti agricoli che rischiano di essere devastati, ma ci sono anche problemi di tipo ambientale.

L’allarme è scattato in seguito all’avvistamento di uno di questi molluschi di dimensioni spropositate rispetto alle lumache “tradizionali” nella parte Nord di Miami. Le segnalazioni hanno poi riguardato la città di Miramar. Proprio per questo motivo si è deciso di attuare una quarantena generalizzata nelle aree invase. Che scenario si prospetta?

I comportamenti delle lumache giganti

Le lumache giganti come quelle che sono tornate in Florida sono tra le più dannose in assoluto di tutto il pianeta, visto che si cibano di piante molto diverse e in quantità impressionanti. Come se non bastasse, hanno una “pessima abitudine”: di solito, infatti, rimangono parecchio tempo sulle facciate delle abitazioni, divorando giorno dopo giorno lo stucco. La quarantena che è stata ufficializzata in questa zona degli Stati Uniti significa essenzialmente che non si possono toccare e nemmeno spostare i molluschi, come anche detriti e materiali da costruzione, senza un permesso esplicito.

Il problema principale, però, è rappresentato dalla capacità riproduttiva delle lumache giganti. Non hanno infatti bisogno di un compagno per proliferare e l’aumento della loro popolazione avviene a ritmi incredibili: vengono deposte 500 uova alla volta, come ha reso noto da tempo il Dipartimento americano dell’Agricoltura. Tra l’altro, non ci si può dire davvero al sicuro nemmeno per quel che riguarda gli effetti sulla salute umana. I parassiti di cui queste lumache sono portatrici vanno tenuti costantemente sott’occhio, una valida ragione per cui si dovrebbe stare alla larga da questa specie così particolare. Ma quali sono le dimensioni effettive dei molluschi?

Le dimensioni delle lumache giganti

Le lumache giganti che sono ormai diventate una presenza fissa in Florida raggiungono fino ai 20 centimetri di lunghezza, mentre il diametro può arrivare a sfiorare i 13 centimetri. Il loro guscio è di colore bruno e ricopre quasi la metà dell’intero corpo, contribuendo a farle apparire ancora più grandi. L’estate è il periodo dell’anno in cui fanno la loro apparizione in quest’area degli Stati Uniti. Giusto dodici mesi fa, infatti, ci fu più di un avvistamento con la consueta quarantena che ha complicato non poco la vita dei residenti. A questo punto sorge spontanea una domanda: perché i molluschi in questione continuano a ritornare?

Gli esperti sospettano che ci sia stata l’introduzione come animali domestici, una pratica illegale. La specie potrebbe sembrare interessante da conservare in un terrario, ma in realtà i danni all’agricoltura sono inevitabili e bisognerebbe evitare questi comportamenti. Tra l’altro, in alcuni paesi del mondo vengono persino considerate una prelibatezza gastronomica. Ecco perché in diversi aeroporti americani ci sono stati i sequestri di parecchie lumache giganti vive e destinate al continente africano. La prima apparizione americana risale al 1966 e, nonostante l’eradicazione proclamata nove anni dopo, la situazione attuale è ancora di piena emergenza.