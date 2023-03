Iniziate le riprese della serie Inganno

Sono iniziate nella seconda metà di marzo in Costiera amalfitana le riprese di Inganno. La nuova serie italiana di Netflix è prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) ed è diretta da Pappi Corsicato, già noto per i film Perfetta Illusione e Il volto di un’altra e la serie Vivi e lascia vivere. La serie è un thriller sentimentale che promette di rompere i tabù, giocare con la suspense e rivelare le verità più scomode sull’amore. L’uscita è prevista nel 2024, ma non è ancora nota una data precisa.

Il cast e gli sceneggiatori di Inganno

Inganno si basa sulla serie britannica Gold Digger, creata e scritta da Marnie Dickens e prodotta da Mainstreet Pictures, format distribuito da ITV Studios. La versione italiana è scritta invece da Teresa Ciabatti (autrice dei romanzi Sembrava bellezza, Matrigna e La più amata), Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero.

Per quanto riguarda il cast, per ora si sa che la serie avrà come protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Guerritore, classe 1958, ha recitato per il teatro, il cinema e la tv. Tra i suoi ultimi film ci sono Tuttapposto, Puoi baciare lo sposo, Come non detto e La peggior settimana nella mia vita. Gianniotti, attore italiano naturalizzato canadese, è nato nel 1989 e recentemente ha recitato in Diabolik – Ginko all’attacco!, Station 19, Grey’s Anatomy e Race – Il colore della vittoria.

La trama di Inganno

Inganno è la storia di una relazione appassionante, in cui non mancano ombre e segreti. La storia narrata mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari e ribalta il ruolo della maternità così come è concepito nella cultura mediterranea. La protagonista è infatti Gabriella (interpretata da Monica Guerritore), la proprietaria di un raffinato hotel in Costiera Amalfitana. È una donna di sessant’anni elegante e fiera, con tre figli già grandi.

La vita non sembra riservarle molte sorprese, almeno fino a quando non incontra Elia (interpretato da Giacomo Gianniotti), un ragazzo affascinante, vitale e coetaneo del suo figlio maggiore. Gabriella sente che Elia esercita su di lei un fascino magnetico, ma anche ambiguo e spaventoso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna e amante e arriva a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e l’eredità.

Di cosa parla Gold Digger

Come detto, la serie si ispira a Gold Digger: chi volesse recuperarla, la trova in streaming su NOW. La trama è simile: anche nella serie britannica la protagonista è una sessantenne benestante che inizia una relazione con un trentenne, ma i suoi figli la mettono in guardia sul fatto che lui potrebbe essere solo interessato ai suoi soldi. Gold digger è infatti un termine gergale che si usa per indicare una persona che inizia una relazione con un’altra più ricca allo scopo di ottenere regali, soldi e sicurezza economica.