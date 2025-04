Scambiato per terrorista e ucciso: succede in questa nuova serie britannica

La serie drama “Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes” racconta la vera storia del giovane brasiliano scambiato per terrorista e ucciso a Londra nel 2005

Si chiama Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes la nuova serie drama originale britannica in quattro episodi che racconta, esplorando le diverse prospettive delle persone coinvolte, l’uccisione accidentale di un uomo scambiato per terrorista e la lunga lotta della sua famiglia per ottenere giustizia. La novità arriva fra poche settimane in streaming su Disney+ ed è scritta da Jeff Pope (già noto per Philomena e Stanlio & Ollio), che ne è anche l’executive producer.

Di cosa parla Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes

Affrontando e proponendo diverse prospettive su uno stesso fatto, Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes intende esaminare in che modo la memoria, sia corretta che distorta, possa «essere trasformata in realtà e plasmare la nostra comprensione della verità», spiega Disney+.

La trama è ambientata a Londra dopo gli attentati suicidi del 7 luglio 2005, mentre la Polizia Metropolitana è impegnata in un’operazione antiterroristica su larga scala per prevenire ulteriori attacchi.

Un’altra cellula terroristica sta progettando un attacco che potrebbe avere conseguenze devastanti tanto quanto gli attentati del 7 luglio. Quando questa seconda serie di attacchi fallisce, si innescano un’operazione di sorveglianza segreta e una delle più grandi cacce all’uomo del Regno Unito.

Mentre la tensione e l’incertezza agitano la nazione, una serie di eventi straordinari porta a un errore di identificazione. Così Jean Charles de Menezes, elettricista brasiliano del tutto estraneo ai fatti, viene scambiato per un terrorista e ucciso alla stazione di Stockwell, mentre sta andando al lavoro.

La serie tv racconta la battaglia della famiglia per ottenere giustizia e risposte, oltre che per fare chiarezza su una situazione dai tratti confusi e passata sotto silenzio.

Il cast di Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes

Nel cast di Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes ricoprono il ruolo dei protagonisti l’esordiente Edison Alcaide nel ruolo di Jean Charles de Menezes, Conleth Hill (già in Il trono di spade) in quello di Sir Ian Blair e Russell Tovey (già in Years and Years; Feud: Capote vs. The Swans) in quello del vicecommissario assistente Brian Paddick

Max Beesley (visto in The Gentleman; Hijack: Sette ore in alta quota) interpreta il vicecommissario Andy Hayman; Emily Mortimer (Paddington in Perù; The Newsroom) è Cressida Dick, Daniel Mays (Des; The Long Shadow) è Cliff Todd, Laura Aikman (Archie; Gavin & Stacey) veste i panni di Lana Vandenberghe e Alex Jennings (The Crown) ricopre il ruolo di Michael Mansfield KC.

La serie è prodotta da Etta Pictures (la casa di produzione di Jeff Pope, che fa parte di ITV Studios) in associazione con KDJ Productions di Kwadjo Dajan.

Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes, la storia vera

Sebbene proposta in forma drammatizzata, la storia raccontata in Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes è accaduta veramente; infatti, i genitori di Jean Charles de Menezes e altri parenti sono consulenti della serie.

Nato nel 1978, Jean Charles de Menezes è stato effettivamente ucciso per un errore di identificazione il 22 luglio 2005, all’età di 27 anni, dopo essere stato seguito dalla sua residenza fino alla fermata della metro dove è stato colpito per sette volte alla testa da distanza ravvicinata.

Le indagini successive evidenziarono gravi errori da parte della polizia, tra cui sorveglianza inefficace e comunicazioni errate, aggravate da dichiarazioni ufficiali inesatte sul comportamento e sulle presunte attività sospette di de Menezes.

Nonostante queste discrepanze, nessun agente fu ritenuto penalmente responsabile, sebbene la Metropolitan Police sia stata multata per aver messo in pericolo il pubblico. La famiglia di de Menezes ha intrapreso una lunga battaglia legale, culminata in un risarcimento e in scuse ufficiali nel 2009.

Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes in streaming

Tutti i quattro episodi di Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes saranno disponibili dal 30 aprile 2025 su Disney+.