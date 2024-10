Amore e segreti: tutto sulla nuova serie tv Inganno

Fonte foto: Netflix

Esce domani, 9 ottobre 2024, la nuova serie tv Inganni, un thriller sentimentale scritto da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero. Prodotta da Cattleya, che fa parte di ITV Studios, la serie italiana è diretta da Pappi Corsicato e ha come protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti nei panni di una coppia la cui notevole differenza di età lascia spazio a dubbi, ombre e segreti, sovvertendo convenzioni sociali ed equilibri famigliari.

La trama della serie tv Inganno

Composta da sei episodi, la serie tv Inganno ha come protagonista Gabriella (interpretata da Monica Guerritore), una sessantenne elegante, madre di tre figli ormai grandi e proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana.

Quando incontra il giovane Elia (interpretato da Giacomo Gianniotti), un ragazzo affascinante e vitale, coetaneo del suo figlio maggiore, Gabriella si sente attratta in modo ambiguo e spaventoso.

Nonostante la differenza di età, tra i due nasce un rapporto appassionato che permette a Gabriella di riscoprirsi donna e amante. Una riscoperta che vuole difendere anche a costo di mettere in gioco il rapporto con i suoi figli e l’eredità.

«Inganno è un melodramma che mette insieme vari generi, dal family al noir», commenta Pappi Corsicato. «Ambientato tra Napoli e la meravigliosa costiera amalfitana, racconta il conflitto di una donna di 60 anni che sembra aver ormai rinunciato alla sua vita sentimentale. L’arrivo improvviso nel suo mondo di un giovane straniero scompiglia i suoi equilibri familiari e intimi e grazie all’amore, la fa rifiorire in una nuova e più audace fase della sua vita».

Gold Digger, la serie su cui è basata Inganni

Inganni è basata sulla serie britannica Gold Digger, prodotta da Mainstreet Pictures e creata da Marnie Dickens.

In una nota stampa, le sceneggiatrici Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero raccontano: «Quando abbiamo visto la serie inglese Gold Digger di Marnie Dickens a cui Inganno è liberamente ispirata, ci è stato subito chiaro che avremmo dovuto fare un lavoro sartoriale per cucirla addosso a quella che sapevamo essere la nostra attrice protagonista, Monica Guerritore, e cambiare i toni tenui adatti alla campagna inglese con le tinte forti della Costiera Amalfitana, dove Cattleya aveva deciso di ambientarla».

La famiglia italiana è però molto diversa dalla famiglia inglese della serie originale, il che è diventato un elemento interessante nel contesto di questa storia: «Per noi, culturalmente, la differenza di età e di ceto sociale è un tabù molto più forte da raccontare, e spezzare».

Gabriella a differenza di Julia (la protagonista della serie tv inglese) è «una donna vitale, decisa, apparentemente inscalfibile. Una donna che ha il pieno controllo della sua vita e della sua attività, l’albergo di famiglia. Una donna non facile da “ingannare”, ma che rivela man mano le sue fragilità e i traumi del suo passato, anche quelli profondamente ancorati alla sua famiglia di origine. I suoi figli sono più calati nella contemporaneità, come stile di vita, orientamento sessuale, scelte, rapporti tra loro e con la madre».

Inganno, in ultima istanza, si legge sempre nella nota delle sceneggiatrici, «parla di una famiglia italiana alle prese con cambiamenti profondi che lasceranno segni su tutti i suoi membri, non solo su Gabriella. Ma parla anche di felicità: quella che decidi di andarti a prendere, malgrado tutto e tutti, malgrado l’età, le ferite del passato, i dubbi sul futuro. Quella che ognuno, a maggior ragione una donna di sessant’anni vista “solo” come madre e nonna, ha il diritto, e forse il dovere, di viversi in tutte le sue sfumature».

Il cast di Inganno

Oltre ai protagonisti già citati, nel cast di Inganno ci sono Emanuel Caserio, Dharma Mangia Woods, Francesco Del Gaudio, Denise Capezza, Fabrizia Sacchi e Geppy Gleijeses.

Quando esce Inganno su Netflix

La serie tv Inganno è disponibile su Netflix dal 9 ottobre 2024.