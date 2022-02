Instagram: come funziona la nuova funzione Prenditi una pausa

É ora di prendersi una pausa da Instagram: non è uno scherzo ma una nuova funzione disponibile anche in Italia. In effetti spesso subiamo passivamente i contenuti senza partecipare attivamente. E inoltre, lo scroll continuo ci ipnotizza tanto da perdere la cognizione del tempo. La nuova funzione disponibile per Android e iOs, al contrario, assicura che ogni attività venga interrotta dall’impostazione di un “Take a break“: ovvero, pausa.

La necessità di staccare temporaneamente dai social è considerata una forma di prevenzione per la salute mentale. E il social della galassia Meta dopo una serie di critiche si mostra sempre più propenso a aiutare i suoi utenti a imparare come autoregolarsi. Infatti, molto spesso l’accanimento con cui si resta collegati (sia partecipando attivamente sia guardando passivamente immagini e leggendo testi) rischia di far entrare le persone in bolle senza tempo dove possono perdere il contatto con la realtà. Alcuni dimenticano addirittura di mangiare o bere o in molti casi evitano ogni forma di contatto con il mondo esterno, rendendoli hikikomori, parola giapponese che indica una forma di autoreclusione.

Prenditi una pausa: come funziona

La nuova funzione Prenditi una Pausa o “Take a break" è stata rilasciata anche per l’Italia e occorre aggiornare Instagram prima di vederla disponibile. Detto ciò, è da precisare che impostando la pausa non si viene disconnessi dalla piattaforma Instagram. Di fatto è un promemoria che ricorda di sospendere l’attività di navigazione e di trovare un momento di relax. Andare in “Impostazioni“, cliccare su “Account" e selezionare “La tua attività“, infine scegliere “Imposta promemoria pause" con cui programmare l’invio della notifica che segnala che è stato raggiunto il tempo massimo di navigazione pre-impostato.

Prendi una pausa, Promemoria e Timer

Su Instagram è presente anche una funzione simile, che ci aiuta a gestire meglio il nostro tempo sulla piattaforma, chiamata “Imposta un promemoria giornaliero“. Questa funzione è in pratica un timer che consente di stabilire quanto tempo restare in connessione su Instagram, dopodiché scatta il blocco. Abbinata a questa funzione, troviamo anche una statistica che ci dice esattamente quanto tempo abbiamo trascorso sulla piattaforma negli ultimi 7 giorni.

Queste funzioni sono sempre reversibili, ossia si possono disabilitare da Impostazioni > Account > La tua attività e cambiare tempo o azzerare proprio i timer impostati.

Infine, ricordiamo che l’aggiornamento sarà disponibile per i sistemi operativi iOs e Android mentre non è ancora noto se sarà esteso anche alla versione Instagram per desktop.