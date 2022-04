Instagram lancia 7 novità: cosa cambia

Instagram punta sempre di più sulla messaggistica e le novità che saranno introdotte nei prossimi mesi serviranno a rendere questo social sempre più aperto anche alla condivisione. In effetti quando nel 2010 Instagram ha debuttato nel mondo dei social non era molto incline a dare peso alla componente della messaggistica. Ma da un paio di anni Meta ha integrato sempre più Facebook Messanger e Instagram Direct abbandonando il cliché di piattaforma di semplice vetrina di foto prima, e di video brevi poi, per attestarsi come piattaforma social utile anche per lo scambio di messaggi privati.

Ma la messaggistica di Instagram restava comunque meno completa di WhatsApp (altro prodotto di Meta) e finalmente, ecco l’annuncio che anche su Instagram arrivano ben sette nuove funzionalità di messaggistica, tra cui la possibilità di condividere anteprime musicali, inviare un messaggio in silenzio, la possibilità di vedere chi è online per chattare. Queste novità saranno rese disponibili a livello globale, nei Paesi dove Instagram è presente, e rilasciate gradualmente. Ancora da capire se arriveranno tutte in Europa, dove è in atto uno scontro abbastanza aspro tra Meta e la Commissione Europea per il modo in cui l’azienda tratta i dati personali dei suoi utenti. Un modo che, come sappiamo, non sempre è al 100% compatibile con il famoso regolamento GPDR sulla privacy.

Instagram: le nuove 7 funzionalità di messaggistica

Da precisare che al momento queste nuove funzionalità sono state rilasciate negli Stati Uniti. Per l’Europa e l’Italia, dovremo probabilmente attendere ancora qualche mese poiché non è ancora chiaro se sarà approvata l’interoperabilità tra le piattaforme. Intanto chi ha ricevuto l’aggiornamento può già rispondere ai messaggi mentre naviga nel proprio feed senza dover prima chiudere la pagina per entrare poi nella casella di posta.

Diventa anche più semplice ricondividere i post con la cerchia degli amici, toccando e tenendo premuto il pulsante di condivisione, così come possiamo scoprire chi è online: facendo tap sulla casella di posta possiamo vedere subito chi è libero di chattare grazie alla presenza di un pallino verde accanto all’icona del profilo. E questa funzione è stata già integrata in Italia.

Altra novità in arrivo è la possibilità di condividere piccoli spezzoni di brani musicali: grazie alle integrazioni con Apple Music, Amazon Music e Spotify possiamo condividere un’anteprima di 30 secondi di un brano che ci piace così da farlo ascoltare direttamente in chat.

Utilissima è la possibilità di inviare messaggi silenziosi aggiungendo al testo @silenzioso, così da non inviare notifiche che possono disturbare.

Infine, settima e ultima novità, potremmo usare per le chat un nuovo tema lo-fi per rendere le conversazioni più personali e soprattutto creare un sondaggio: una delle funzionalità più amate di Messenger, direttamente nella chat di gruppo.