Instagram e Messenger: più sicurezza per i teenager

Fonte foto: Isntagram

Meta ha annunciato nuove funzioni per incrementare la sicurezza dei teenager che utilizzano le app social dell’azienda, in particolare Messenger a Instagram. I nuovi strumenti annunciati permettono ai genitori di supervisionare in modo più efficace l’attività dei propri figli. In più, l’azienda ha introdotto nuove funzioni per limitare le interazioni indesiderate tramite i suoi servizi di messaggistica, in particolare quelle tra adulti e minorenni.

Più sicurezza su Instagram e Messenger

Una delle prime novità annunciate da Meta è il Parental Supervision su Messenger, inizialmente disponibile negli USA, nel Regno Unito e in Canada ma pronto ad espandersi anche in altri Paesi nel corso dei prossimi mesi. Questa funzione permetterà ai genitori di monitorare l’utilizzo di Messenger da parte dei propri figli (senza poter leggere il contenuto dei messaggi).

Grazie a questi strumenti, i genitori potranno verificare il tempo di utilizzo dell’app, ricevere aggiornamenti sull’elenco dei contatti e sulle impostazioni di privacy e sicurezza. I genitori, inoltre, riceveranno delle notifiche quando il proprio figlio segnala un altro utente o modifica le impostazioni di funzionamento di Messenger.

Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, ci sarà il rilascio di nuove funzionalità per Parental Supervision in modo da offrire ai genitori nuovi strumenti per aiutare i ragazzi a gestire al meglio l’utilizzo dell’app e le interazioni con altri utenti. Anche per Instagram sono in arrivo strumenti aggiuntivi per garantire una supervisione più completa da parte dei genitori per i propri figli adolescenti.

Con il nuovo aggiornamento, i genitori, oltre a poter verificare quali account i loro figli seguono e da quali sono seguiti, potranno ora vedere quanti amici hanno in comune con quegli account. Gli adolescenti, ogni volta che bloccheranno un utente, riceveranno una notifica in cui saranno incoraggiati ad aggiungere un genitore come “supervisore” del proprio account.

Le altre novità annunciate da Meta

Tra i nuovi strumenti di sicurezza rilasciati da Meta per Messenger e Instagram c’è ora l’obbligo di inviare una richiesta per poter inviare un messaggio ad un altro utente con cui non si è connessi. È possibile inviare una sola richiesta per volta e non sarà possibile inviarne ad altri utenti fino a quando il primo invito non viene accettato o declinato. Questo sistema, inoltre, è limitato ai messaggi di testo. Nelle richieste di collegamento, quindi, non sarà possibile aggiungere foto, video o messaggi vocali.

Meta ha annunciato anche un nuovo strumento per la gestione del tempo di utilizzo di Facebook, riprendendo una funzionalità già introdotta su Instagram. Gli adolescenti riceveranno una notifica dopo aver trascorso 20 minuti su Facebook.

La notifica includerà un invito ad impostare un limite di utilizzo per l’app. Su Instagram, inoltre, è in arrivo una funzione relativa all’utilizzo dei Reels di notte. In caso di utilizzo eccessivo, l’app chiederà ai teenager di interrompere la visualizzazione dei contenuti.