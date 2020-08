Se vuoi comprare dei videogiochi con sconti superiori al 50%, non puoi perderti questo articolo per capire cos’è e come funziona Instant Gaming. Si tratta di un sito che offre videogiochi in copia digitale a prezzi davvero interessanti. Prima di effettuare un acquisto su questa piattaforma però è bene che tu sappia come creare il tuo account per registrarti al sito, quali modalità di pagamento hai a disposizione e come utilizzare al meglio i vari servizi per comprare i tuoi videogiochi preferiti ad un prezzo scontato. Seguici!

Cos’è Instant Gaming

Prima di tutto vogliamo spiegarti cos’è Instant Gaming, un sito che è diverso dai classici store online. Su questa piattaforma, infatti, puoi comprare copie digitali dei videogiochi e il suo vantaggio principale è che offre dei giochi a prezzi davvero vantaggiosi. Il servizio è legale e, se decidi di acquistare un gioco, ti verrà dato un codice di attivazione ufficiale che ti permetterà di scaricare il videogioco vero e proprio da una delle piattaforme come Origin, PS4, Steam o Xbox.

Come funziona Instant Gaming

Non vedi l’ora di acquistare un videogioco a prezzo scontato? Ti spieghiamo subito come funziona Instant Gaming, in modo che tu possa comprare subito il tuo gioco preferito. Per prima cosa devi creare il tuo account collegandoti al sito di Instant Gaming. Ti basta cliccare sulla voce Il mio account che trovi in alto a destra e, nella schermata che appare, puoi scegliere se registrarti tramite un account Google o Facebook oppure con il tuo indirizzo e-mail.

Una volta che hai creato il tuo account, puoi acquistare finalmente un gioco su Instant Gaming. Accedendo al sito puoi vedere l’elenco completo dei videogiochi che sono disponibili per il pre-oridine. La piattaforma ti segnala anche qual è il gioco del giorno, quali sono i videogiochi più venduti e le ultime novità. Per accedere alla lista completa dei giochi disponibili, devi scegliere la piattaforma che ti interessa tra Origin, PS4, Steam, Xbox e tutte le altre presenti.

Puoi affinare la tua ricerca in base al genere di videogioco che preferisci come, ad esempio, azione, multiplayer o strategia. Inoltre, puoi scegliere la fascia di prezzo entro cui vuoi stare. Poi, una volta che hai trovato il gioco che cercavi, devi cliccare sulla sua immagine per accedere alla sua scheda con tutte le informazioni utili, quali: requisiti utili per giocare sul tuo computer, la disponibilità del gioco, i commenti di chi l’ha già acquistato e molto altro. Se il gioco è disponibile e vuoi concludere l’operazione, devi cliccare su Acquista. Se, invece, il gioco non è ancora disponibile, devi cliccare su Preordine. Infine, non ti resta che scegliere la modalità di pagamento che preferisci da quelle che Instant Gaming ti propone tra:

Dopo che hai effettuato il pagamento, Instant Gaming ti invierà tramite e-mail il codice con cui potrai attivare e scaricare il gioco.

Instant Gaming per PC

Instant Gaming è disponibile per PC, Android e iOS. La procedura è molto simile, solo che, se vuoi utilizzare la piattaforma da un dispositivo Android o Apple, dovrai scaricare l’applicazione. Tramite l’app puoi accedere al tuo account per effettuare i tuoi acquisti, puoi aprire un ticket se hai bisogno di assistenza e utilizzare tutte le funzionalità di Instant Gaming.

Instant gaming è affidabile

Vuoi sapere se Instant Gaming è affidabile? La riposta è sì. Come abbiamo già detto in precedenza si tratta di una piattaforma assolutamente legale e che ha accordi con nomi importanti come Origin, PS4, Steam e Xbox. Inoltre, se hai problemi dopo esserti registrato al sito o aver effettuato un acquisto, Instant Gaming ha un servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In caso di problemi, ti verrà richiesto di aprire un ticket e di segnalare il tipo di inconveniente che hai avuto. Puoi utilizzare il servizio di assistenza anche per avere informazioni sui prodotti e sui servizi offerti dal sito. Sei pronto ad acquistare i tuoi giochi preferiti ad un prezzo davvero conveniente su Instant Gaming?