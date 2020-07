I migliori smartphone Android: la classifica

Pronti per scoprire quali sono i migliori smartphone Android di questo giugno 2020? AnTuTu, piattaforma per testare le perfomrmace degli smartphone, ha analizzato i dati delle performance di diversi modelli nella fascia alta e media di prezzo. Due top ten che forniscono agli utenti preziose indicazioni sulle prestazioni migliori dei telefoni in commercio.

Come di consueto, anche nel mese di giugno la classifica di AnTuTu non si è fatta attendere. Analizzando i dati raccolti tra il 1° e il 30 giugno 2020 hanno evidenziato come il processore Snapdragon 865 si imponga, fornendo le migliori prestazioni tra gli smartphone Android di alta fascia. Il processore, però, non è l’unico elemento a fare la differenza: anche la RAM e la tipologia di memoria fanno la differenza. Nella media fascia invece, la differenza di punteggio è minima e le prestazioni dei diversi processori (MediaTek, Kirin e Snapdragon) sono molto simili. Ecco quali sono i migliori smartphone Android.

Smartphone Android di alta fascia, classifica giugno 2020

Nella classifica delle performance degli smartphone Android di alta fascia, il dominio delle aziende cinesi è evidente. Nelle prime posizioni troviamo solamente Oppo, Xiaomi, Meizu e Oneplis. Ecco quali sono i 10 migliori smartphone Android secondo Antutu:

OPPO Find X2 Pro – 608049 punti,

Mi 10 Pro – 603266

Oppo Find X2 – 599306

OPPO Ace2 – 597447

iQOO Neo3 – 596292

Redmi K30 Pro – 593777

Realme X50 Pro – 590080

iQOO 3 – 587750

Meizu 17 Pro – 587527

OnePlus 8 Pro – 584596

Dall’elenco appare evidente come il processore Snapdragon 865 si imponga sugli altri, rivelandosi il migliore per prestazioni tra i modelli della top ten.

Smartphone Android di media fascia, classifica giugno 2020

Nella classifica degli smartphone Android di media fascia, la storia si ripete: anche in questo caso la classifica è dominata dai produttori cinesi. In questo caso, però, c’è anche Huawei con diversi modelli. Il primo posto è del Redmi 10X Pro alimentato da MediaTek Dimensity 820 5G con un punteggio di 402092. Ecco la classifica completa:

Redmi 10X Pro – 402092

OPPO Reno3 – 400289

Redmi 10X 5G – 398440

Honor 30 – 391618

Huawei nova7 Pro – 384178

Huawei nova7 – 379585

Redmi 10X – 361585

Honor 30S – 360708

Huawei Nova7 SE – 350892

Oppo Reno4 Pro – 349433

La lista mette in evidenza come, in questa fascia di prezzo, il livello di performance dei processori Dimensity 820, Dimensity 1000L, Kirin 985, Kirin 820 e Snapdragon 765G sia molto simile. A sottolineare il risultato è anche la differenza di punteggio tra il primo e il decimo in classifica, che è di appena 60mila punti.